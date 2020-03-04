UBA／對決老戰友 吳瑋茹、許庭瑜放開打

隊史握有19座金盃的UBA傳統勁旅文化大學，今天在UBA公開女一級六強複賽沒意外以87：60擊敗首闖6強的台灣大學，但台大半場仍以28：31緊咬比數，兩大主將許庭瑜和吳瑋茹面對「老戰友」聯手演出的飆分秀，為比賽增添亮點。

許庭瑜出自HBL名校淡水商工，淡商是WSBL霸主國泰人壽建教合作球隊，許多球員大學都選擇進入文化，她4年前選擇台大引起不少討論；吳瑋茹則是出自台南永仁高中，永仁也是國泰建教球隊，文化新鮮人林佳蓉、許可欣、許可微和曾萱儀等，都是吳瑋茹高中3年隊友。

兩軍預賽對陣時，文化以93：52大勝，今天六強複賽對決，上半場卻打得辛苦，吳瑋茹和許庭瑜包辦全隊幾乎所有得分，台大上半場攻下28分，許庭瑜拿14分、吳瑋茹拿13分，剩下1分是邵雨的罰球所拿；第三節許庭瑜打板三分球開場、吳瑋茹再進球，直到4分58秒許硯筑三罰中2，才成台大第四位得分的球員。

最終雖以27分差距吞敗，全場拿16分的吳瑋茹仍笑得燦爛，「和老戰友一起在場上的感覺還是很棒，看她們進球，雖然分數被拉開，也滿為她們開心。」文化靠第三節32：14拉開差距，2連敗後收下2連勝，搶4強決賽門票的腳步再近一步。

吳瑋茹還透露，高中老戰友的習性她十分熟悉，今天比賽中也有提醒台大隊友，她大笑說：「結果我們佳蓉小妹妹還聽到，還問說幹嘛那麼黏她，我就回『沒辦法，妳太強啦』！」林佳蓉今天攻下17分，莊家淯和徐玉蓮各20分。