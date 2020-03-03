聽新聞
test
0:00 / 0:00
SBL／下半閉關門打 周俊三：要更專注
為配合新冠肺炎防疫，中華籃協今天正式宣布本周末開打的第17季SBL下半季賽程「關門」舉行，不開放觀眾入場，率台啤打下上半季冠軍的教練周俊三表示，非常時期，閉門是「不得已的方式」，球團的立場就是「打好每場球」，仍會按表操課準備下半季賽程。
在佛光大學任教的周俊三，本周都隨佛光女籃在UBA公開女一級六強複賽爭取4強門票，身兼台啤教練的「阿三」教練表示，先前就有聽聞可能閉門比賽的狀況，今天台啤球團也正式收到籃協公文，確定下半季沒有球迷助陣。
「少了觀眾，球員打起來會沒麼興奮，只能更專注在球場，在安靜時也要找到磨合之道。」周俊三強調，不論延賽或關門比賽，都有各自利弊，既然已決定方案，不管球員或球團，重點仍是打好每一場球，延續上半季的好表現。
中華籃協表示，已接獲教育部體育署來函指示，為避免避免群聚感染風險，下半季共6周的例行賽確定改採閉門方式進行，以維護參賽選手、工作人員及觀眾健康安全，原本「學生推廣日」活動取消，已購票的球迷即日起到4月20日都能全額退費。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言