SBL／下半閉關門打 周俊三：要更專注

為配合新冠肺炎防疫，中華籃協今天正式宣布本周末開打的第17季SBL下半季賽程「關門」舉行，不開放觀眾入場，率台啤打下上半季冠軍的教練周俊三表示，非常時期，閉門是「不得已的方式」，球團的立場就是「打好每場球」，仍會按表操課準備下半季賽程。

在佛光大學任教的周俊三，本周都隨佛光女籃在UBA公開女一級六強複賽爭取4強門票，身兼台啤教練的「阿三」教練表示，先前就有聽聞可能閉門比賽的狀況，今天台啤球團也正式收到籃協公文，確定下半季沒有球迷助陣。

「少了觀眾，球員打起來會沒麼興奮，只能更專注在球場，在安靜時也要找到磨合之道。」周俊三強調，不論延賽或關門比賽，都有各自利弊，既然已決定方案，不管球員或球團，重點仍是打好每一場球，延續上半季的好表現。

中華籃協表示，已接獲教育部體育署來函指示，為避免避免群聚感染風險，下半季共6周的例行賽確定改採閉門方式進行，以維護參賽選手、工作人員及觀眾健康安全，原本「學生推廣日」活動取消，已購票的球迷即日起到4月20日都能全額退費。