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UBA／轉戰WSBL前拚冠 世新三將破北市大不敗之身

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
世新驚險奪勝，板凳區欣喜若狂記者季相儒／攝影
世新驚險奪勝，板凳區欣喜若狂記者季相儒／攝影

上半場打完還握有15分領先，世新大學下半場卻全部花光，甚至遭北市大超前3分，靠林蝶籃下連兩波進球以及羅培儀最後15秒的關鍵底線跳投，才驚險以96：92收下UBA公開女一級六強複賽勝利。

世新奪勝後，和今天吞首敗的北市大、衛冕軍佛光大學和台師大同為2勝1敗，加上1勝2敗的文化大學，爭取4強門票的戰況詭譎，世新教頭何正峰樂見各隊實力相近，但也不諱言，今天助隊奪勝的3大主力林蝶、羅培甄和羅培儀下學年確定轉戰WSBL，對世新戰力有絕對影響。

大三的林蝶今天24分、12籃板都是全場最高，去年助隊收下亞軍的她笑說，最後一年打UBA，「要比上一年更好！」同是大三的羅培甄今天貢獻21分，妹妹羅培儀和蘇嘉嫻都拿10分，方妤11分。

羅家姊妹去年助佛光打下隊史首冠後轉學到世新，為加入WSBL台元隊鋪路，羅培儀對於挑戰新階段已有心理建設，她甜笑說：「要更努力，也只能更努力了！」

世新昨天遭佛光大學破了本學年不敗之身，今天碰北市大重振旗鼓，首節取得26：18領先，第二節再轟下30分、差距擴大到56：41，但北市大第三節在吳采庭外線發揮下開始追分，2分07秒廖瑋晴兩罰中一後更追到65：66，世新靠林蝶連罰帶投連拿4分加上羅培儀外線進球，三節打完仍以76：69領先。

北市大第四節繼續追分，中鋒史靜茹4分21秒放進超前球後北市大反取得86：85超前，張雅萍籃下進球後北市大領先再擴大到3分，不過林蝶進球後方妤兩罰也把握，世新又要回領先，加上最後15秒羅培儀底線中距離破網，北市大追平外線嘗試也落空，最終6秒世新吳孟蕎2罰1中再下保險分，助隊以4分差收下第2勝。

羅培甄貢獻世新次高的21分。記者季相儒／攝影
羅培甄貢獻世新次高的21分。記者季相儒／攝影
羅培儀最後15秒投進關鍵中距離。記者季相儒／攝影
羅培儀最後15秒投進關鍵中距離。記者季相儒／攝影
廖瑋晴攻下22分、8籃板，是北市大後來居上關鍵成員之一。記者季相儒／攝影
廖瑋晴攻下22分、8籃板，是北市大後來居上關鍵成員之一。記者季相儒／攝影
林蝶24分、12籃板都是全場最高。記者季相儒／攝影
林蝶24分、12籃板都是全場最高。記者季相儒／攝影
羅培甄貢獻世新次高的21分。記者季相儒／攝影
羅培甄貢獻世新次高的21分。記者季相儒／攝影

羅培儀 林蝶 羅培甄

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