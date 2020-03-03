UBA／台師大報仇 退台大收連勝
108學年UBA公開女一級預賽交手時，台灣大學以2分差小爆冷門擊敗台師大、迎接隊史對戰首勝，今天六強複賽台師大上緊發條，在4人得分兩位數下甜蜜復仇，以83：64迎接第2勝。
台師大昨天以2分差力退文化大學，先發禁區大將陳雅彤燦爛笑說：「昨天贏球很開心啊，這場對台大就是要報仇。」她有頸椎舊傷，今天一度撞傷後倒地許久，所幸問題不大，球隊也在首節25：13攻勢下奠定領先，順利收下連勝。
UBA公開女一級六強複賽採單循環，取戰績最佳4隊晉級決賽，台師大首戰落敗後迎接2連勝，但明天先打世新大學，最終日再碰佛哦光大學，兩場都是硬仗，教頭梁嘉音表示「且戰且走」，陳雅彤也強調六強最後兩戰至關重要，「還是要靠自己！」
連吞3敗的台大，幾乎退出4強門票爭奪戰，教頭曾郁嫻無奈說，傷兵和板凳是球隊兩大問題，六強複賽強度又更甚預賽，「但球員也都盡力了，對自己都有交代。」台大三年級主戰大前鋒葉依婷過年練球傷到膝蓋，新鮮人吳瑋茹複賽又傷到腳踝舊傷，金天賽後走路一跛一跛。
台大四年級前鋒許庭瑜出自HBL冠軍數最多的淡水商工，昨天碰北市大學先轟32分，今天首節又包辦全隊13分中的11分，再繳出全場最高32分的她坦言，複賽強度比預賽高出許多，台大有泰半球員是一般生，訓練時間和強度沒辦法和另外5強相提並論，但有展現練球所要求的成果，比賽內容「能接受」。
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