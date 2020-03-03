SBL／配合新冠肺炎防疫 下半季閉門開打、取消活動

即將在7日開打的第17季SBL下半季，在今天臨時宣布受到體育署來函指示，將改為閉門開打，除了六周賽程將不開放觀眾持票入場外，原訂的學生推廣日以及周六、日各級學校申請免費觀賽活動也一併取消。

在休兵超過一個半月後，SBL下半季將在7日於板橋體育館舉行，而為了在下半季爭奪季後賽資格，不少球隊都進行了洋將戰力上的補強，包括九太科技找來身高203公分的艾凡斯（Nick Evans），璞園則是簽下過去被評為「小杜蘭特」的米勒（Quincy Miller），至於裕隆更是找回去年曾效力ABL台北富邦勇士的布拉（Sim Bhullar），僅有上半季奪冠的台啤與洋將化學效應良好的台銀兩隊未有異動。

在下半季戰況精彩可期的情況下，今天中華籃協則是發出配合新冠肺炎防疫政策，將閉門開打的訊息，中華籃協指出，為因應近期新冠肺炎疫情防疫政策，避免群聚感染風險，接獲教育部體育署來函指示，第17季SBL超級籃球聯賽下半季例行賽確定改採閉門方式進行比賽，不開放持票觀眾入場,以維護參賽選手、工作人員及觀眾健康安全。

籃協表示，例行賽下半季共計進行六周賽程，包括板橋、彰化、高雄巨蛋三地場館均採閉門方式比賽，原周四、五「學生推廣日」活動憑學生證及穿著制服免費入場以及周六、日各級學校申請免費觀賽活動一併取消。

凡已購票之球迷，可自即日起至4月20日至年代售票系統辦理退費，可依票面金額辦理全額退費，若有取票手續費也將一併退還。