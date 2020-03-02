SBL／洛杉磯創學院開啟第二春 楊玉明跨海挺九太

SBL下半季即將在3月7日於板橋體育館點燃戰火，九太科技隊首戰台灣銀行隊，曾有「九太戰神」之稱的國家隊射手楊玉明，跨海勉勵九太小學弟們，希望大家堅持努力，為球隊拚出冠軍，楊玉明也特別向支持他的球迷打招呼，號召大家支持台灣籃球運動。

楊玉明退役後因緣際會之下來到美國西岸，在洛杉磯開啟自己人生事業的第二春，在當地指導華人小孩學習籃球，現在擁有名為「3 Point Academy」的籃球學院，擁有完善的球場以及訓練設施。

楊玉明因為時差，無法收看每一場比賽，但他允諾，回台灣一定會到場支持九太，也希望支持他的球迷們繼續支持這支球隊。他表示：「SBL第一季時，九太球迷非常多，現在九太回來了，我的靈魂好像也找到歸屬。」

過去效力社會甲組九太隊很長時間，楊玉明表示，即使後來不是在九太隊退休，但心中的『九太魂』永遠都在，「現在的我就是忠實九太的球迷，這裡是我原本的家，有機會一定回去看看大家！」

九太科技董事長沈會承也非常歡迎楊玉明回到「母校」，盼楊玉明有機會回到九太擔任客座教練，傳承球技及籃球智慧，九太未來將在暑假舉辦籃球營隊，也期待楊玉明能到場教球。

楊玉明對於SBL元老的九太科技隊，一直有很深的情感，談起印象最深刻的事，楊玉明表示，沈董有回請台大教授為球員上「情緒管理課程」，但自己缺席，遭到沈董禁賽，「那年我是球隊主力，但沈董認為，大家是一個團隊，帶頭的球員更要以身作則，那時候我就知道，沈董比起注重戰績，更注重球員個人品行上的培養。」