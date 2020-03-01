快訊

自主管理男失聯多日竟猝死街頭 衛生局這麼說

首爾市長要求檢方 起訴新天地教會會長涉嫌謀殺

UBA／史靜茹雙十搭小AI 北市大6連勝台師

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
北市大中鋒史靜茹（後）生涯雙新高的21分、17籃板，本季2度「雙十」。圖／大專體育總會提供
北市大中鋒史靜茹（後）生涯雙新高的21分、17籃板，本季2度「雙十」。圖／大專體育總會提供

108學年度富邦人壽UBA大專籃賽公開女一級六強複賽，1日在台北體育館4樓閉門開打，上季第三北市大兩名國手級的碩一「大小配」領軍，中鋒史靜茹生涯雙新高的21分、17籃板，本季2度「雙十」，主控朱育勤13分、8籃板、4助攻、2抄截，聯手69：58擊敗台師大，撂下本季始辦的六強賽首勝，也是105學年度四強準決賽起，跨4季6連勝台師大。

史靜茹打出生涯代表作，她說最後一年、關鍵的六強複賽，一定要的。這是她6年UBA最後一季，原沒要打，把機讓給學妹，但與錢薇娟教練溝通後，決定再拚一季，且瞄準上季該拿卻沒拿的冠軍。

錢薇娟表示，史靜茹的籃球路並不很順，尤其受傷影響最大，HBL、UBA，乃至進世大運、中華培訓隊都是，否則以她的條件，早該打出來。

鎮隊「大小配」犀利如昔外，兩名出身HBL名校金甌女中的大一菜鳥後衛吳念慈、中鋒廖瑋晴，也扮關鍵角色，158公分、別號「伊古達拉」的吳念慈，第四節替補上場5分鐘，不僅抓下3籃含2個進攻籃板，終場前3分21秒，更在右底線飆進重要三分彈，北市大得以64：54擴大差距為10分，徹底澆熄台師大的反撲火苗。

錢薇娟說，吳念慈條件一般但肯拚，預賽給她機會表現一般，今天末節戰事吃緊時大膽讓她上場，她巧扮奇兵，打5分鐘卻是本季最佳，係因幾名大一同梯在場邊不斷高喊伊古達拉（Andre Iguodala），她因而很high，積極出擊。

她說綽號是在大陸打球的學姊魏于淳取的，因學姊說她長得很像伊古達拉，她覺得其實不像。吳念慈是教練錢薇娟的隊中兩名姪女之一，她叫錢薇娟阿姨，另一是此役沒登錄的菜鳥前鋒吳雅欣，吳雅欣叫錢薇娟姑姑，大吳念慈2個月所以是堂姊姊，替堂妹此役的表現叫絕，她說，跟吳念慈「共同生活」19年，今天最樂。

因堂姊妹倆從在花蓮就住隔壁，忠孝國小畢業來北市懷生國中開始打球，再進金甌女中、到本季披北市戰袍，也即國小畢業前12年在花蓮、懷生起迄今7年，合計19年，堂姊妹倆因而互嗆說，每天都得看對方，已快「膩」了。

錢薇娟說，能否晉四強最關鍵就是前兩戰對台師、台大，今天先贏愈篤定，但明天對台大仍不能大意。台師陳雅彤15分、8籃板，但下半場只得4分，徐詩涵12分、4籃板、2助攻，她的苗商小學妹大一菜廖怡婷10分、4籃板。教練梁嘉音說，關鍵球不進、反而失誤，籃板又不保，幸好本季六強首打複賽，還有4場可拚，四強仍有機會。

北市大中鋒史靜茹生涯雙新高的21分、17籃板，本季2度「雙十」。圖／大專體育總會提供
北市大中鋒史靜茹生涯雙新高的21分、17籃板，本季2度「雙十」。圖／大專體育總會提供

金甌女中 HBL 陳雅彤

延伸閱讀

NBA／傳伊古達拉矽谷「兼職」 原本無意加入熱火

NBA／本季收視率不如預期 伊古達拉稱人們想念勇士

NBA／老搭檔迎伊古達拉 熱火扮奧客踢館勇士

否認拒為灰熊效力 伊古達拉：媒體影響年輕球員

相關新聞

CBA／期待重返NBA 林書豪以「林來瘋」自勉

受到新冠肺炎影響導致中國CBA聯賽無限期順延，部份有合約在身的洋將返美後也有意另謀高就，但根據《ESPN》報導，像是效力天津的後衛藍道（Chasson Randle）本計畫與NBA球隊簽下10日短約，

UBA／史靜茹雙十搭小AI 北市大6連勝台師

108學年度富邦人壽UBA大專籃賽公開女一級六強複賽，1日在台北體育館4樓閉門開打，上季第三北市大兩名國手級的碩一「大小...

企排挑戰賽／全本土勝洋將 台電女排4連霸、第8冠

面對擁有3名洋將的極速超跑隊，台電女排1日企業15年甲級男女排球聯賽挑戰賽，以25：15、25：21、21：25、25：...

UBA／台師大連兩年奪頭號種子 盼征服小巨蛋

一八學年度ＵＢＡ大專籃球聯賽公開男子一級八強複賽，台師大昨日以七十八比六十三擊敗中州科大，健行科大則以一一三比九十七退輔仁大學，四強對戰組合出爐，複賽第一台師大對輔仁，健行迎戰中州，爭取冠軍戰門票。

UBA／重返小巨蛋 輔大李沛澄：別再哭了

南山高中去年HBL決賽50：57遭能仁淘汰，隊長李沛澄賽後忍不住爆哭，本季輔仁大學相隔三年再度重返四強，這次他希望能笑著...

UBA／決賽恐延期 劉孟竹、楊哲宜這樣看

決定四強最終兩席排名一役，健行科大29日113：97擊敗輔仁，確定以6勝1負複賽第二晉級四強，輔大4勝3負居第四。今日傳...

UBA／連兩年飲恨8強 林勵以挫折自勉

原被視為UBA公開男一級冠軍熱門的政治大學，八強戰最終以3勝4敗作收，無緣決賽。大一後衛林勵從松山高中到政大，連續兩賽季...

UBA／連兩年頭號種子攻蛋 周桂羽喊話征服

去年以頭號種子之姿攻蛋鎩羽而歸，台師大隊長周桂羽難忘去年教訓，今日78：63擊敗中州，連兩年第一種子挺進決賽，相較去年周...

圖輯／UBA台師大擊敗中州科大 龍頭之姿進四強

UBA大專籃球聯賽公開男子一級八強複賽，台師大在最後一場比賽以78比63擊敗中州科大，以排名第一成績闖進四強。

UBA／找外援添戰力？ 謝玉娟：球員先上英文課

昨日敗給中州，義守29日對世新76：78告負，八強賽以二連敗作收。面對各隊外籍「洋將」襲來，教練謝玉娟坦言找外援的確是選...

圖輯／UBA阿巴西雙十演出 世新逆轉勝義守

UBA大專籃球聯賽公開男子一級八強複賽，世新大學本季最後一場比賽，靠著阿巴西單場23分、10籃板表現，以78比76逆轉擊...

UBA／陳子威以愛子故事勉球員 政大擦乾眼淚退國體

去年第六作收，政大昨日敗給輔大後，確定連兩年叩關四強失利。今日本季最末役以破百107：88擊敗國體，拿下第三勝，在義守7...

熱門新聞

布萊恩空難照傳外流 遺孀委任律師痛斥洛城員警

NBA／詹皇回歸掉漆 湖人得分寫新低慘敗灰熊

CBA／期待重返NBA 林書豪以「林來瘋」自勉

網球／再演4年前戲碼 謝淑薇臉書砲轟網協遴選辦法

NBA／全員到齊勝率百分百 雷納德：天空才是極限

NBA／與哈登打口水戰 字母哥：我不光靠力量

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。