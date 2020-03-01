UBA／史靜茹雙十搭小AI 北市大6連勝台師

108學年度富邦人壽UBA大專籃賽公開女一級六強複賽，1日在台北體育館4樓閉門開打，上季第三北市大兩名國手級的碩一「大小配」領軍，中鋒史靜茹生涯雙新高的21分、17籃板，本季2度「雙十」，主控朱育勤13分、8籃板、4助攻、2抄截，聯手69：58擊敗台師大，撂下本季始辦的六強賽首勝，也是105學年度四強準決賽起，跨4季6連勝台師大。

史靜茹打出生涯代表作，她說最後一年、關鍵的六強複賽，一定要的。這是她6年UBA最後一季，原沒要打，把機讓給學妹，但與錢薇娟教練溝通後，決定再拚一季，且瞄準上季該拿卻沒拿的冠軍。

錢薇娟表示，史靜茹的籃球路並不很順，尤其受傷影響最大，HBL、UBA，乃至進世大運、中華培訓隊都是，否則以她的條件，早該打出來。

鎮隊「大小配」犀利如昔外，兩名出身HBL名校金甌女中的大一菜鳥後衛吳念慈、中鋒廖瑋晴，也扮關鍵角色，158公分、別號「伊古達拉」的吳念慈，第四節替補上場5分鐘，不僅抓下3籃含2個進攻籃板，終場前3分21秒，更在右底線飆進重要三分彈，北市大得以64：54擴大差距為10分，徹底澆熄台師大的反撲火苗。

錢薇娟說，吳念慈條件一般但肯拚，預賽給她機會表現一般，今天末節戰事吃緊時大膽讓她上場，她巧扮奇兵，打5分鐘卻是本季最佳，係因幾名大一同梯在場邊不斷高喊伊古達拉（Andre Iguodala），她因而很high，積極出擊。

她說綽號是在大陸打球的學姊魏于淳取的，因學姊說她長得很像伊古達拉，她覺得其實不像。吳念慈是教練錢薇娟的隊中兩名姪女之一，她叫錢薇娟阿姨，另一是此役沒登錄的菜鳥前鋒吳雅欣，吳雅欣叫錢薇娟姑姑，大吳念慈2個月所以是堂姊姊，替堂妹此役的表現叫絕，她說，跟吳念慈「共同生活」19年，今天最樂。

因堂姊妹倆從在花蓮就住隔壁，忠孝國小畢業來北市懷生國中開始打球，再進金甌女中、到本季披北市戰袍，也即國小畢業前12年在花蓮、懷生起迄今7年，合計19年，堂姊妹倆因而互嗆說，每天都得看對方，已快「膩」了。