企排挑戰賽／全本土勝洋將 台電女排4連霸、第8冠

面對擁有3名洋將的極速超跑隊，台電女排1日企業15年甲級男女排球聯賽挑戰賽，以25：15、25：21、21：25、25：16力克極速超跑，冠軍賽二連勝封后，完成例行賽、挑戰賽「雙冠」，笑納四連霸、隊史第八座挑戰賽冠軍。

考量新冠肺炎疫情，企排採閉門方式進行。尋求四連后的台電女排，昨日率先以25：18、25：19、24：26、25：16擊敗極速超跑拔得頭籌。今日開賽，台電女排在李姿瑩、陳姿雅領銜下開賽攻勢不斷，率隊25：15先下一城。

極速超跑次局急起直追，雙洋將主攻手娜塔莎（Natasa Cikiriz）以及下半季加入的中間手白俄羅斯漢娜（Hanna Kalinouskaya）、攜手大砲「阿非」陳菀婷，局末連趕3分追到20：21，衛冕軍關鍵時刻穩紮穩打，陳姿雅重扣打下局點，25：21聽牌。

極速超跑第3局逆勢反攻，拉出8：3，但台電14：18後重振旗鼓，陳姿雅帶起6：1反攻扳成21平，極速超跑暫停過後加足馬力，連下4分，25：21逼入第4局。台電第4局得心應手，12：3早早取得領先，25：16撂下勝利。

菜鳥教頭王前鑌掌兵符首年就奪「雙冠」，他坦言下半季三連敗，深感台電招牌不能毀在自己手上，「感謝球員國家隊、母隊兩頭燒，仍奮力拚冠。」