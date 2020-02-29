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UBA／決賽恐延期 劉孟竹、楊哲宜這樣看

聯合報 / 記者林宋以情／台北即時報導
健行高錦瑋替補攻下22分、3助攻。記者余承翰／攝影
健行高錦瑋替補攻下22分、3助攻。記者余承翰／攝影

決定四強最終兩席排名一役，健行科大29日113：97擊敗輔仁，確定以6勝1負複賽第二晉級四強，輔大4勝3負居第四。今日傳出小巨蛋3月大型活動可能取消或延期，健行主帥劉孟竹表示，球隊立場主要還是希望能讓球迷進場，給球員舞台，將一整年的努力呈現在球迷面前。

UBA四強對戰組合出爐，複賽第一的台師大將對上第四輔仁，複賽第二健行交手第三中州，爭取決賽門票。

健行上半場取得4分領先，易籃後陳范柏彥謝亞軒拉出9：3攻勢，將領先擴大至雙位數。末節輔大一度追到4分差，但高錦瑋連投帶切，澆熄輔大反攻氣焰，終場破百拿下第六勝，保住複賽第二。

「賽前就針對防守演練，加強專注度，特別是前兩戰都讓對手拿下90分以上，今天也告訴他們這場一定要抓下來，否則會重傷士氣。」準決賽迎戰中州，劉孟竹強調不可輕敵，「能進四強的球隊都有一定能耐，準決賽會是五五波。」

稍早台北市副市長黃珊珊在台北市防疫應變會議上，表示小巨蛋等室內大型活動可能朝向取消或延期，原定下周末將登場的HBL決賽，以及3月21日、22日的UBA決賽都可能受到影響，目前是否閉門打也是未定。

劉孟竹表示，球隊的看法是希望球員一整年的努力，能呈現在球迷面前，「這也是球員難得的舞台，希望球迷能夠進場，見證球員的努力。」

輔大主帥楊哲宜也有相同看法，「會尊重中央的決定，當然還是希望有球迷能進場。」

陳范柏彥 謝亞軒 楊哲宜

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