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UBA／連兩年飲恨8強 林勵以挫折自勉

聯合報 / 實習記者方敬／台北即時報導
政大林勵繳19分、7助攻。實習記者方敬／攝影
政大林勵繳19分、7助攻。實習記者方敬／攝影

原被視為UBA公開男一級冠軍熱門的政治大學，八強戰最終以3勝4敗作收，無緣決賽。大一後衛林勵從松山高中到政大，連續兩賽季止步八強，他表示雖然可惜，「但這會讓我變得更有目標，更有企圖心。」

林勵高一就拿下HBL新人王，隔年在主力高國豪畢業後扛下球隊得分重任，他也不負眾望助隊連霸，同時贏得個人生涯首座MVP獎項。可惜高三最後一年未能完成松山隊史第二度三連霸成就，最後一戰更是在尚未開打即被宣判「死刑」的情況下，黯然告別HBL舞台。

大一UBA的菜鳥年，林勵再嚐一次八強飲恨的辛酸滋味，政大雖在去年夏天補進能仁林彥廷和林勵等人，再加上前兩賽季打出不俗表現的田浩、張鎮衙等主力，今年被外界視為極有問鼎冠軍的雄厚實力。

未料八強賽踢到鐵板，政大在關鍵時刻總是「差一口氣」，頭兩戰先是敗給義守和臺師，第三場雖擊退中州開胡，不過休兵後連兩役遭對手逆轉，面對衛冕軍健行和輔大，分別以4分差、5分差飲恨，升上甲一級的第二年，確定無緣四強。

林勵認為今年自己的表現完全不及格，「主要任務還是先以防守、控制節奏為主，把機會做給先發的主力球員，但這和我習慣的球風不太像，還在適應當中。」

林勵在今天交手國體的最終戰打出代表作，砍UBA生涯新高19分7助攻，久違的好表現，也讓他在賽後鬆了一口氣，「教練今天有給我『開火權』，就告訴我能就多打，以進攻為主。」

連續兩年所屬球隊都在八強爆冷出局，林勵表示雖然可惜，但籃球路上經歷過這兩次挫折，相信自己會變得更有目標，更有企圖心，「至少現在找到問題了，明年再重新來過。」

HBL 張鎮衙 松山高中

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