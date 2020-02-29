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UBA／連兩年頭號種子攻蛋 周桂羽喊話征服

聯合報 / 記者林宋以情／台北即時報導
周桂羽13分、2籃板。記者余承翰／攝影
周桂羽13分、2籃板。記者余承翰／攝影

去年以頭號種子之姿攻蛋鎩羽而歸，台師大隊長周桂羽難忘去年教訓，今日78：63擊敗中州，連兩年第一種子挺進決賽，相較去年周桂羽放寬心，表示以往太在意勝負，今年會好好享受最後兩場球，享受當下。

台師大昨日以多達20分差，終止健行跨季22連勝、本季20連勝，今日再退中州，以6勝1負複賽第一挺進小巨蛋。去年台師大四強賽敗給「老四」義守，主帥王志群當然希望夢靨別重演。

「去年以為可以挑戰冠軍，我希望他們今年最後兩場球，能夠享受比賽，專注場上。」王志群表示，無論對手是中州或輔大，重點是打出自己特色。

中州禁區有班霸鎮守，輔大則有中華隊新生代中鋒曾祥鈞，王志群不滅自己威風，同樣擁有容毅燊、蘇士軒，「我們內線成熟度高，除了內外配合，外圍其他位置還是要多開發。」

去年決賽歷歷在目，周桂羽說：「以前在乎勝負反而壓力大，結局也不理想，現在會更在乎過程，享受這個舞台和當下，希望能夠征服小巨蛋。」

HBL決賽閉門打，被問到會不會希望延期，王志群直呼，「不要吧。當然不要再練球了。就算小巨蛋沒球迷，球員自己也要去營造氣氛。」

中州主帥許智超同樣勉勵球員，最後80分鐘拚盡全力，除了先發球員，他還點名陳政軒、鄭子峰替補角色吃重。隊史首闖小巨蛋，許智超不諱言擔心球員的適應狀況，「就把觀眾當螞蟻吧。」

至於外傳決賽可能延賽，許智超表示延賽各有利弊，「延期能讓班霸的腳傷舒緩，球員得以調整。但若延到5月有點太久，球員心理也會鬆懈，學生聯賽關注度也降低。」

容毅燊16分、5籃板。記者余承翰／攝影
容毅燊16分、5籃板。記者余承翰／攝影

王志群 許智超 周桂羽

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