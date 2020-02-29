快訊

新冠肺炎首起院內感染破口 張上淳指出關鍵原因

229壽星不要哭！這天的壽星慶生要等146年

UBA／找外援添戰力？ 謝玉娟：球員先上英文課

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
義守大學教練謝玉娟。記者余承翰／攝影
義守大學教練謝玉娟。記者余承翰／攝影

昨日敗給中州，義守29日對世新76：78告負，八強賽以二連敗作收。面對各隊外籍「洋將」襲來，教練謝玉娟坦言找外援的確是選項之一，但重點是想清楚球隊想走什麼樣的路，再來球隊溝通肯定會是一大問題，球員英文得要上好上滿。

健行、中州、世新乃至台師大都有外籍球員，彌補內線高度不足，昨日義守對中州，籃板大輸20顆，呂威霆畢業後義守內線再少一名長人，大二的鄭旻澔也還是素人需要時間成長，強敵環伺下找外援的確是考慮選項之一。

「如果來年有更多資源，當然外援也會考慮，但還是要去想，我們想走出什麼樣的路。」謝玉娟透露，學校初步考慮伊朗，但球員宗教、語言等都是問題。

謝玉娟以義守聯盟失誤最少為傲，本季22場，場均失誤12.7次，勝過台師大的13.6次、健行科大的15次，首重溝通的謝玉娟表示，「倘若真要找外援，我希望先幫球員上英文課，畢竟籃球靠團隊，溝通是最重要一環。」

世新此役易籃後逆轉超前，義守倒數23秒白曜誠飆進三分球追到4分差，劉承彥15.7秒踩在三分線上中距離再追兩分，義守球進後又抄截成功，但暫停過後最後5秒，劉承彥鐘響前出手未果，世新兩分險勝。

世新去年以公開二級冠軍升上一級，本季第六作收，教練吳昆典表示球隊到最後兩場才打出應有攻守，適應八強強度太慢，但經驗需要累積，包含教練也是，「我起初著重技術層面，但到了八強發現，球員心理層面更需要建設。」

碩二的鄭德維，UBA生涯畢業作繳18分、7籃板、4助攻，「大學在北市大最佳第八，來到世新進步兩名，算是滿意了。」

鄭德維畢業作繳18分、7籃板、4助攻。記者余承翰／攝影
鄭德維畢業作繳18分、7籃板、4助攻。記者余承翰／攝影
世新阿巴西23分、9籃板、4抄截。記者余承翰／攝影
世新阿巴西23分、9籃板、4抄截。記者余承翰／攝影

延伸閱讀

圖輯／UBA阿巴西雙十演出 世新逆轉勝義守

UBA／中州成四強黑馬 攜手輔大進小巨蛋

UBA／中州首闖四強不忘招生 教頭盼申請蒙古翻譯

圖輯／UBA中州科大勝義守 隊史首闖四強

相關新聞

UBA／陳子威以愛子故事勉球員 政大擦乾眼淚退國體

去年第六作收，政大昨日敗給輔大後，確定連兩年叩關四強失利。今日本季最末役以破百107：88擊敗國體，拿下第三勝，在義守7...

UBA／找外援添戰力？ 謝玉娟：球員先上英文課

昨日敗給中州，義守29日對世新76：78告負，八強賽以二連敗作收。面對各隊外籍「洋將」襲來，教練謝玉娟坦言找外援的確是選...

圖輯／UBA阿巴西雙十演出 世新逆轉勝義守

UBA大專籃球聯賽公開男子一級八強複賽，世新大學本季最後一場比賽，靠著阿巴西單場23分、10籃板表現，以78比76逆轉擊...

ABL／擔憂新冠肺炎疫情 夢想家兩洋將先行離隊

受到新冠肺炎疫情在全球有持續擴大的跡象，世界各地都傳出賽程異動的消息，其中ABL也受到影響，不少賽程紛紛做出異動，今天寶...

UBA／中州成四強黑馬 攜手輔大進小巨蛋

富邦人壽ＵＢＡ公開男一級最後兩張四強門票，昨天由四校進行爭奪戰，其中輔仁大學靠著大四前鋒盧峻翔拿下生涯新高的卅六分，助隊以九十一比八十六逆轉政治大學，加上中州科大以八十三比七十五擊敗義守大學，兩隊攜手挺進小巨蛋。

UBA／台師大下三分雨 教頭王志群：真的沒想到

大專籃球聯賽公開男一級賽兩支冠軍熱門球隊健行科大與台師大昨天交鋒，本學年還未嘗敗績的健行，在全場遭到台師大猛轟十六顆三分球下，一度落後達到卅一分之多，最終也以七十四比九十四中斷廿連勝，並讓出八強賽龍頭。

UBA／中州首闖四強不忘招生 教頭盼申請蒙古翻譯

中州科大在今天與義守大學的晉級關鍵戰中，靠著外籍雙塔班霸與蘇格爾聯手攻下57分、39籃板，以83：75擊敗義守，隊史首度...

圖輯／UBA中州科大勝義守 隊史首闖四強

UBA大專籃球聯賽公開男子一級八強複賽，中州科大在面對義守大學比賽中發揮長人優勢，斑霸得到全場最高的30分，另外帶25籃...

UBA／盧峻翔飆新高36分 輔大一腳踏進小巨蛋

儘管在八強賽一度連敗給台師大與中州科大，面臨晉級危機，但輔大仍在今天與政治大學的關鍵戰中，靠著盧峻翔拿下個人生涯新高的3...

圖輯／UBA盧峻翔飆進36分 輔大逆轉勝政大

UBA大專籃球聯賽公開男子一級八強複賽，輔大今天在面對政大比賽，雖然第一節打完就落後10分，但靠著盧峻翔個人單場獨得36...

UBA／健行跨季22連勝中斷 教頭批不把前三節當一回事

在上學年度八強賽最後一戰敗給台師大後，就不曾再輸過球的UBA公開男一級衛冕軍健行科大，今天又再一次敗在台師大手中，中斷跨...

UBA／單節三分雨破健行不敗金身 台師大晉四強

UBA公開男一級八強賽今天上演龍頭之爭，本學年一場未輸的健行科大在出戰台師大的比賽中，於第三節遭對手猛轟七顆三分球，落後...

熱門新聞

游泳／奧運金牌孫楊遭禁賽八年 選手生涯恐結束

UBA／中州首闖四強不忘招生 教頭盼申請蒙古翻譯

游泳／孫楊曾嗆對手輸家 禁賽8年反成落水狗

NBA／打打停停技術犯規仍居首 格林恐難逃追加禁賽

NBA／鵜鶘三劍客發威退騎士 急起直追季後賽席次

NBA／比賽快攻360度爆扣 葛登分享自嘲「9分」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。