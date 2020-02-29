UBA／找外援添戰力？ 謝玉娟：球員先上英文課

昨日敗給中州，義守29日對世新76：78告負，八強賽以二連敗作收。面對各隊外籍「洋將」襲來，教練謝玉娟坦言找外援的確是選項之一，但重點是想清楚球隊想走什麼樣的路，再來球隊溝通肯定會是一大問題，球員英文得要上好上滿。

健行、中州、世新乃至台師大都有外籍球員，彌補內線高度不足，昨日義守對中州，籃板大輸20顆，呂威霆畢業後義守內線再少一名長人，大二的鄭旻澔也還是素人需要時間成長，強敵環伺下找外援的確是考慮選項之一。

「如果來年有更多資源，當然外援也會考慮，但還是要去想，我們想走出什麼樣的路。」謝玉娟透露，學校初步考慮伊朗，但球員宗教、語言等都是問題。

謝玉娟以義守聯盟失誤最少為傲，本季22場，場均失誤12.7次，勝過台師大的13.6次、健行科大的15次，首重溝通的謝玉娟表示，「倘若真要找外援，我希望先幫球員上英文課，畢竟籃球靠團隊，溝通是最重要一環。」

世新此役易籃後逆轉超前，義守倒數23秒白曜誠飆進三分球追到4分差，劉承彥15.7秒踩在三分線上中距離再追兩分，義守球進後又抄截成功，但暫停過後最後5秒，劉承彥鐘響前出手未果，世新兩分險勝。

世新去年以公開二級冠軍升上一級，本季第六作收，教練吳昆典表示球隊到最後兩場才打出應有攻守，適應八強強度太慢，但經驗需要累積，包含教練也是，「我起初著重技術層面，但到了八強發現，球員心理層面更需要建設。」