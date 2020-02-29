ABL／擔憂新冠肺炎疫情 夢想家兩洋將先行離隊

受到新冠肺炎疫情在全球有持續擴大的跡象，世界各地都傳出賽程異動的消息，其中ABL也受到影響，不少賽程紛紛做出異動，今天寶島夢想家發出聲明，除公告異動賽程外，也宣布陣中兩名洋將因擔心疫情希望返美，球團也同意兩人先行離開，將來另做安排。

夢想家公告，已確認延期賽事在主場有2月8、9日出戰香港東方，2月22、23日迎戰澳門戰狼及3月14日碰泰國莫諾吸血鬼。客場賽程部分則是，2月19日對香港東方、3月1日對新加坡騰飛之獅、3月7日的「寶島內戰」對上台北富邦勇士、3月25日香港東方及3月27、29日澳門黑熊。

夢想家表示，目前聯盟仍考慮賽程延期或將移至第三地，技術性問題仍待克服，但在疫情蔓延的情況下，賽事涉及球迷、球員健康，夢想家將以嚴格標準面對，優先考量球迷球員健康、尊重球員出賽意願、遵守各國政府防疫規定、配合聯盟規定與安排，也希望球迷能夠見諒。

另外夢想家也表示，陣中洋將塔克（Anthony Tucker）及瓦特金斯（Ryan Watkins）因擔心疫情，希望返美與家人團聚，球團顧及球員健康、意願及賽程不確定，同意兩位先行離開，將來另為安排；教練朱利爾斯（Kyle Julius）及杰倫楊願意留守台灣，與本土球員一起繼續訓練、備戰。