快訊

獨／房價將如SARS般崩跌? 房市高手詹惟中喊：且慢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

UBA／中州首闖四強不忘招生 教頭盼申請蒙古翻譯

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
中州班霸拿下30分、25籃板，助隊首闖四強。記者余承翰／攝影
中州班霸拿下30分、25籃板，助隊首闖四強。記者余承翰／攝影

中州科大在今天與義守大學的晉級關鍵戰中，靠著外籍雙塔班霸與蘇格爾聯手攻下57分、39籃板，以83：75擊敗義守，隊史首度挺進到UBA四強賽，而中州贏球也帶著前一場擊敗政大的輔大挺進到四強賽。

中州在這學年挺進八強賽後已達到教練許智超設下的目標，不過他們在八強賽階段又接連擊敗世新、輔大和國體，尤其是擊敗輔大一戰讓中州士氣大振，並且看見晉級四強的希望。

在今天出戰義守的晉級關鍵戰中，中州外籍兵團也發揮極大作用，中鋒班霸拿下全場最高的30分外帶25籃板、4阻攻，蒙古籍的蘇格爾則有27分、14籃板、3阻攻，沙鹿與白薩也分別有11分、4助攻與5分、5助攻、3抄截的表現，幫助中州以八分差距擊敗義守，收下隊史首張UBA一級四強門票。

對於球隊外籍雙塔在與義守的關鍵戰中扮演致勝功臣，許智超說：「我們本來內線就有優勢，雖然上半場兩人常發生擠在一起的情況，不過下半場就好很多，相信兩人的搭配會愈來愈好。」

雖然並非UBA傳統名校，在招生本土球員上並無優勢，但中州近年靠著外籍軍團的加持總算挺進到四強賽，目前球隊先發五虎中僅有陳柏宏一名本土球員，另外四人為塞內加爾的班霸與三名蒙古球員蘇格爾、沙鹿與白薩。

在闖進四強後許智超除了不忘為學校招生，希望有更多國內高中球員願意來到中州就讀外，也開玩笑表示希望能申請一名蒙古翻譯，「暫停一分多鐘我又要英文又要蒙古話，怎麼講得完。招生對於我們來說真的很不容易，想要與那些傳統強校比，就真的需要一些不同的元素，當然我們也歡迎本土球員來我們這邊，這是個訓練的好地方。」

許智超

延伸閱讀

UBA／中州科大勝義守 隊史首闖四強

UBA／盧峻翔飆新高36分 輔大一腳踏進小巨蛋

圖輯／UBA盧峻翔飆進36分 輔大逆轉勝政大

新冠肺炎疫期訪北京 蒙古總統返國被隔離14天

相關新聞

UBA／中州首闖四強不忘招生 教頭盼申請蒙古翻譯

中州科大在今天與義守大學的晉級關鍵戰中，靠著外籍雙塔班霸與蘇格爾聯手攻下57分、39籃板，以83：75擊敗義守，隊史首度...

UBA／盧峻翔飆新高36分 輔大一腳踏進小巨蛋

儘管在八強賽一度連敗給台師大與中州科大，面臨晉級危機，但輔大仍在今天與政治大學的關鍵戰中，靠著盧峻翔拿下個人生涯新高的3...

圖輯／UBA盧峻翔飆進36分 輔大逆轉勝政大

UBA大專籃球聯賽公開男子一級八強複賽，輔大今天在面對政大比賽，雖然第一節打完就落後10分，但靠著盧峻翔個人單場獨得36...

UBA／健行跨季22連勝中斷 教頭批不把前三節當一回事

在上學年度八強賽最後一戰敗給台師大後，就不曾再輸過球的UBA公開男一級衛冕軍健行科大，今天又再一次敗在台師大手中，中斷跨...

UBA／單節三分雨破健行不敗金身 台師大晉四強

UBA公開男一級八強賽今天上演龍頭之爭，本學年一場未輸的健行科大在出戰台師大的比賽中，於第三節遭對手猛轟七顆三分球，落後...

圖輯／UBA台師大勝健行20分 晉級四強賽

UBA大專籃球聯賽公開男子一級八強複賽，台師大今天對上已經率先晉級四強的健行科大，在第三節打出35比12的攻勢拉開比分，...

UBA／從高中贏到大學 高錦瑋想連兩年全勝封王

去年和能仁家商完成ＨＢＬ男甲「全勝封王」紀錄，健行科大菜鳥後衛高錦瑋昨天在關鍵時刻連拿四分、全場貢獻十九分，幫助衛冕軍克服第四節二位數落後，延長賽以一○五比一○一擊敗政治大學，八強賽五連勝到手，成為一○八學年ＵＢＡ公開男一級第一支晉級四強隊伍。

UBA／中州大改造 白薩7顆三分彈射下國體

進入中州大學就讀時，來自蒙古的白薩完全沒有外線能力，在教頭許智超鼓勵和叮嚀下每天練投300顆三分球，慢慢養出百步穿楊的能...

SBL／下半季將開打 裕隆、璞園、九太登錄新洋將

第17季SBL下半季例行賽即將在3月7日於板橋體育館點燃戰火，各隊也利用這段時間補足洋將戰力，九太科技、璞園及裕隆隊今天...

UBA／曾祥鈞抓18籃板 輔大教頭：還差2個

身為今年亞洲盃資格賽中華隊成員中唯一的UBA現役生，輔仁大學中鋒曾祥鈞今天展現成人國手身手，面對世新大學全場17投14中...

UBA／政大下三分雨 健行謝亞軒：比我們還像我們

UBA公開男一級衛冕軍健行科大，今天被政治大學的三分雨攻勢嚇出一身汗，纏戰到延長賽才以105：101險勝，延長賽1分18...

UBA／大四「被逼出來」 台師大簡家暐破繭

「之前我只是功能球員，現在要把自己特色打出來。」台師大四年級前鋒簡家暐UBA最後一年打出代表作，八強賽碰政治大學先攻下本...

熱門新聞

游泳／奧運金牌孫楊遭禁賽八年 選手生涯恐結束

NBA／詹姆斯缺陣無礙 AD領軍轟垮勇士

NBA／柯瑞要回到巔峰 訓練師：可能需一年

NBA／灰狼輪休羅素違反規定 罰款25000美元

NBA／談搭檔AD 湖人格林：他像升級版的鄧肯

MLB／又敲安打 林子偉熱身賽連4場敲安

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。