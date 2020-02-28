UBA／中州首闖四強不忘招生 教頭盼申請蒙古翻譯

中州科大在今天與義守大學的晉級關鍵戰中，靠著外籍雙塔班霸與蘇格爾聯手攻下57分、39籃板，以83：75擊敗義守，隊史首度挺進到UBA四強賽，而中州贏球也帶著前一場擊敗政大的輔大挺進到四強賽。

中州在這學年挺進八強賽後已達到教練許智超設下的目標，不過他們在八強賽階段又接連擊敗世新、輔大和國體，尤其是擊敗輔大一戰讓中州士氣大振，並且看見晉級四強的希望。

在今天出戰義守的晉級關鍵戰中，中州外籍兵團也發揮極大作用，中鋒班霸拿下全場最高的30分外帶25籃板、4阻攻，蒙古籍的蘇格爾則有27分、14籃板、3阻攻，沙鹿與白薩也分別有11分、4助攻與5分、5助攻、3抄截的表現，幫助中州以八分差距擊敗義守，收下隊史首張UBA一級四強門票。

對於球隊外籍雙塔在與義守的關鍵戰中扮演致勝功臣，許智超說：「我們本來內線就有優勢，雖然上半場兩人常發生擠在一起的情況，不過下半場就好很多，相信兩人的搭配會愈來愈好。」

雖然並非UBA傳統名校，在招生本土球員上並無優勢，但中州近年靠著外籍軍團的加持總算挺進到四強賽，目前球隊先發五虎中僅有陳柏宏一名本土球員，另外四人為塞內加爾的班霸與三名蒙古球員蘇格爾、沙鹿與白薩。

在闖進四強後許智超除了不忘為學校招生，希望有更多國內高中球員願意來到中州就讀外，也開玩笑表示希望能申請一名蒙古翻譯，「暫停一分多鐘我又要英文又要蒙古話，怎麼講得完。招生對於我們來說真的很不容易，想要與那些傳統強校比，就真的需要一些不同的元素，當然我們也歡迎本土球員來我們這邊，這是個訓練的好地方。」