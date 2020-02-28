UBA／盧峻翔飆新高36分 輔大一腳踏進小巨蛋

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
UBA大專籃球聯賽公開男子一級八強複賽，輔大盧峻翔（中）得到全場最高的36分。記者余承翰／攝影
UBA大專籃球聯賽公開男子一級八強複賽，輔大盧峻翔（中）得到全場最高的36分。記者余承翰／攝影

儘管在八強賽一度連敗給台師大與中州科大，面臨晉級危機，但輔大仍在今天與政治大學的關鍵戰中，靠著盧峻翔拿下個人生涯新高的36分，並克服上半場高達16分的落後劣勢，以91：86逆轉勝出，最快今天所有賽程落幕後就能確定取得四強門票。

輔大今年在曾祥鈞與盧峻翔兩名大四球員領軍下，預賽打出僅次於衛冕軍健行的13勝2敗佳績，不過八強賽他們卻一度苦吞二連敗，其中包括與中州之戰以七分差距輸球，讓輔大晉級之路亮起紅燈，團隊士氣更是大受打擊。

輔大盧峻翔拿下生涯新高的36分。記者余承翰／攝影
輔大盧峻翔拿下生涯新高的36分。記者余承翰／攝影

不過在今天與政大的關鍵戰中，輔大雖然一度遭到政大外線砲火轟炸，上半場落後達到16分，不過第二節他們重新調整節奏，透過防守帶動攻勢，單節拉出33：22的反擊，其中大四前鋒盧峻翔更是手感發燙，進帳個人生涯新高的36分，加上中華隊國手曾祥鈞也有15分、18籃板、5助攻的全能演出，幫助輔大以五分差距逆轉勝出，只要晚間中州再擊敗義守，就能挺進暌違兩年的四強賽。

對於過去兩年都與四強擦身而過，輔大教頭楊哲宜表示，今年總算是成功關門，「現在我們算是一隻腳踏進去（小巨蛋）了，不過更重要的是球員的士氣都打回來了。今年我們團隊氣氛、可用之兵和替補球員的落差都比去年好，尤其是團隊防守更是差更多。」

大三才轉學到輔大的盧峻翔，對於拿下個人生涯新高36分，並幫助球隊有望挺進小巨蛋，他說：「我們就是相信教練的指令，在學弟沒辦法處理球的時候，本來就是我跟祥鈞要跳出來，而我們也把今天當作是最後一場比賽來打。」

中華隊 楊哲宜

延伸閱讀

圖輯／UBA盧峻翔飆進36分 輔大逆轉勝政大

UBA／曾祥鈞抓18籃板 輔大教頭：還差2個

相關新聞

UBA／盧峻翔飆新高36分 輔大一腳踏進小巨蛋

儘管在八強賽一度連敗給台師大與中州科大，面臨晉級危機，但輔大仍在今天與政治大學的關鍵戰中，靠著盧峻翔拿下個人生涯新高的3...

UBA／健行跨季22連勝中斷 教頭批不把前三節當一回事

在上學年度八強賽最後一戰敗給台師大後，就不曾再輸過球的UBA公開男一級衛冕軍健行科大，今天又再一次敗在台師大手中，中斷跨...

圖輯／UBA盧峻翔飆進36分 輔大逆轉勝政大

UBA大專籃球聯賽公開男子一級八強複賽，輔大今天在面對政大比賽，雖然第一節打完就落後10分，但靠著盧峻翔個人單場獨得36...

UBA／單節三分雨破健行不敗金身 台師大晉四強

UBA公開男一級八強賽今天上演龍頭之爭，本學年一場未輸的健行科大在出戰台師大的比賽中，於第三節遭對手猛轟七顆三分球，落後...

圖輯／UBA台師大勝健行20分 晉級四強賽

UBA大專籃球聯賽公開男子一級八強複賽，台師大今天對上已經率先晉級四強的健行科大，在第三節打出35比12的攻勢拉開比分，...

UBA／從高中贏到大學 高錦瑋想連兩年全勝封王

去年和能仁家商完成ＨＢＬ男甲「全勝封王」紀錄，健行科大菜鳥後衛高錦瑋昨天在關鍵時刻連拿四分、全場貢獻十九分，幫助衛冕軍克服第四節二位數落後，延長賽以一○五比一○一擊敗政治大學，八強賽五連勝到手，成為一○八學年ＵＢＡ公開男一級第一支晉級四強隊伍。

UBA／中州大改造 白薩7顆三分彈射下國體

進入中州大學就讀時，來自蒙古的白薩完全沒有外線能力，在教頭許智超鼓勵和叮嚀下每天練投300顆三分球，慢慢養出百步穿楊的能...

SBL／下半季將開打 裕隆、璞園、九太登錄新洋將

第17季SBL下半季例行賽即將在3月7日於板橋體育館點燃戰火，各隊也利用這段時間補足洋將戰力，九太科技、璞園及裕隆隊今天...

UBA／曾祥鈞抓18籃板 輔大教頭：還差2個

身為今年亞洲盃資格賽中華隊成員中唯一的UBA現役生，輔仁大學中鋒曾祥鈞今天展現成人國手身手，面對世新大學全場17投14中...

UBA／政大下三分雨 健行謝亞軒：比我們還像我們

UBA公開男一級衛冕軍健行科大，今天被政治大學的三分雨攻勢嚇出一身汗，纏戰到延長賽才以105：101險勝，延長賽1分18...

UBA／大四「被逼出來」 台師大簡家暐破繭

「之前我只是功能球員，現在要把自己特色打出來。」台師大四年級前鋒簡家暐UBA最後一年打出代表作，八強賽碰政治大學先攻下本...

UBA／延長賽逆轉政大 健行率先闖4強

UBA公開男一級衛冕軍健行科大，本季連勝紀錄今天差點被政治大學中斷，靠高錦瑋、簡廷兆第四節發揮才克服兩位數落後劣勢，延長...

熱門新聞

NBA／詹姆斯缺陣無礙 AD領軍轟垮勇士

NBA／柯瑞要回到巔峰 訓練師：可能需一年

NBA／灰狼輪休羅素違反規定 罰款25000美元

游泳／奧運金牌孫楊遭禁賽八年 選手生涯恐結束

MLB／又敲安打 林子偉熱身賽連4場敲安

NBA／談搭檔AD 湖人格林：他像升級版的鄧肯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。