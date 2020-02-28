UBA／盧峻翔飆新高36分 輔大一腳踏進小巨蛋

儘管在八強賽一度連敗給台師大與中州科大，面臨晉級危機，但輔大仍在今天與政治大學的關鍵戰中，靠著盧峻翔拿下個人生涯新高的36分，並克服上半場高達16分的落後劣勢，以91：86逆轉勝出，最快今天所有賽程落幕後就能確定取得四強門票。

輔大今年在曾祥鈞與盧峻翔兩名大四球員領軍下，預賽打出僅次於衛冕軍健行的13勝2敗佳績，不過八強賽他們卻一度苦吞二連敗，其中包括與中州之戰以七分差距輸球，讓輔大晉級之路亮起紅燈，團隊士氣更是大受打擊。

輔大盧峻翔拿下生涯新高的36分。記者余承翰／攝影

不過在今天與政大的關鍵戰中，輔大雖然一度遭到政大外線砲火轟炸，上半場落後達到16分，不過第二節他們重新調整節奏，透過防守帶動攻勢，單節拉出33：22的反擊，其中大四前鋒盧峻翔更是手感發燙，進帳個人生涯新高的36分，加上中華隊國手曾祥鈞也有15分、18籃板、5助攻的全能演出，幫助輔大以五分差距逆轉勝出，只要晚間中州再擊敗義守，就能挺進暌違兩年的四強賽。

對於過去兩年都與四強擦身而過，輔大教頭楊哲宜表示，今年總算是成功關門，「現在我們算是一隻腳踏進去（小巨蛋）了，不過更重要的是球員的士氣都打回來了。今年我們團隊氣氛、可用之兵和替補球員的落差都比去年好，尤其是團隊防守更是差更多。」

大三才轉學到輔大的盧峻翔，對於拿下個人生涯新高36分，並幫助球隊有望挺進小巨蛋，他說：「我們就是相信教練的指令，在學弟沒辦法處理球的時候，本來就是我跟祥鈞要跳出來，而我們也把今天當作是最後一場比賽來打。」