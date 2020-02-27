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SBL／下半季將開打 裕隆、璞園、九太登錄新洋將

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導

第17季SBL下半季例行賽即將在3月7日於板橋體育館點燃戰火，各隊也利用這段時間補足洋將戰力，九太科技、璞園及裕隆隊今天都完成新登錄洋將的身高測量，均符合雙洋將身高400公分的上限規定。

上半季台啤隊靠著巴克利及塞瑟夫兩人帶領下，奪下半季冠軍，提前鎖定季後賽門票，下半季台啤未做洋將更動，台銀隊在下半季同樣採用米歇爾及瓊斯。

除了台啤、台銀沒做洋將更換外，上半季只用單洋將的九太及璞園都利用休兵期補足戰力，九太找來艾凡斯（Nick Evans），他身高203公分，與賽森（Franklin Session）合計386公分。

璞園則找來中華男籃總教練帕克（Charlie Parker）點名歸化觀察人選的米勒（Quincy Miller），身高測量206公分與191公分的愛德合計397公分。

至於裕隆則是作出洋將更換，換掉有傷在身的塞勒，找來本季曾效力富邦布拉，他身高223公分，與173公分的基恩（Marcus Keene）相加396公分，都符合聯盟規定的洋將上限總和。

台啤 璞園 米勒

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