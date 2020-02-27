UBA／曾祥鈞抓18籃板 輔大教頭：還差2個

身為今年亞洲盃資格賽中華隊成員中唯一的UBA現役生，輔仁大學中鋒曾祥鈞今天展現成人國手身手，面對世新大學全場17投14中，繳出29分、18籃板亮眼成績單，率隊以72：61打下108學年UBA公開男一級八強賽第3勝，不過教頭「寶兒」楊哲宜以更高標準看待愛徒，聽到曾祥鈞今天籃板數後第一句話是接「還差2個」。

楊哲宜提到，籃板數一直是球隊重要指標，每場若有40甚至45個，獲勝比例就高，反之若是40以下，輸球機率就提升，而曾祥鈞身為球隊禁區最重要的戰力，教練團主要仍希望他在內線展現威脅性，不管進攻籃板或防守籃板都能幫助球隊。

輔大昨天意外敗給「吊車尾」拿到8強門票的中州科大，今天半場打完已取得46：30優勢，但第三節僅拿10分，進入第四節的領先分數僅剩2分，靠著第四節壓制世新僅拿7分，才避免吞下連敗。

曾祥鈞坦言，若吞連敗，想挑戰4強門票難度更高，「輸球感覺離小巨蛋愈來愈遠，這場拿下來，有找回大家士氣。」

曾祥鈞爆扣籃框。記者林伯東／攝影

UBA從106學年首度「攻蛋」，但輔大連兩年都在八強最終戰錯過四強機會，高中來自乙級穀保家商的曾祥鈞球員生涯還不曾登上台北小巨蛋，只去小巨蛋看演唱會的他希望大學最後一年能「圓夢」，楊哲宜也喊「事不過三」，「寶兒」說：「要從之前關門戰的失敗記取教訓。」

輔大今年前5戰打完累積3勝2敗，明天和政治大學的對決成晉級關鍵戰；政大今天差點扳倒衛冕軍健行科大，但延長賽以101：105吞敗後戰績累積2勝3敗。

最終戰將碰健行的輔大，明天和政大交手堪稱晉級決定戰，楊哲宜說：「會盡全力搶勝，相信他們也是，這會是場很激烈的比賽，而且又是（休兵後）第三天，會是球員意志力很大考驗。」