UBA／大四「被逼出來」 台師大簡家暐破繭

「之前我只是功能球員，現在要把自己特色打出來。」台師大四年級前鋒簡家暐UBA最後一年打出代表作，八強賽碰政治大學先攻下本季新高21分，今天對上義守大學也繳出全隊最高20分，率隊以93：79拿下八強賽第4勝，半腳踏近決賽舞台。

簡家瑋出自HBL名門南山高中，曾入選U18亞青培訓隊，但最終沒能穿上中華隊戰袍，大學前兩年也沒太多發揮，他坦言和同期一些隊友相較，經驗較少，「但升大四的暑假，就有覺得自己責任更大，不館練球、自主訓練都更要求自己。」

從南山就和簡家暐當隊友的台師大三年級前鋒黃建智打趣形容，簡家暐好表現是被「逼」出來的，「他大四了，被大家逼著跳出來，教練也會要他防守對手最會得分的球員，他的防守是球隊最好的。」

簡家暐承認，過去自己比要被動，現在身為球隊唯三的大四，「現在會主動開口。」畢業後「第一志願」是投入SBL選秀的他說，UBA最後一年必須打出自己特色，防守時他就會主動請纓看守對手主將，擔任台師大「大鎖」。

台師大今天攻守兩端都有發揮，除5人得分兩位數，防守也將前4戰場均得分95.8分的義守壓制在80分下，一掃昨天遭國體大逆轉的低潮。

台師大教頭王志群形容，昨天是「走錯路」，「想走捷徑，但踢到石頭。」且台北體育館休息室隔音不是太好，昨天輸球後球員都聽得到隔壁國體大球員的歡呼聲，他特別讓球員記住這一刻，「我和他們說，內心的激動，留在今天，昨天表現不好的幾個像（陳）又瑋、家暐，今天都回來了。」