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HBL／決賽恐缺大將 南山隊長不怕

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
女甲四強代表北一田定加（左一）、永仁楊芷昀（左二）、淡商王玥媞（右二）和南山陳昱潔。記者曾思儒／攝影
女甲四強代表北一田定加（左一）、永仁楊芷昀（左二）、淡商王玥媞（右二）和南山陳昱潔。記者曾思儒／攝影

HBL女甲衛冕軍南山高中八強賽雖打出6勝1敗的戰績，以龍頭之姿進軍最後4強，但八強賽最終戰卻傷了先發中鋒李柔妤，3月7日登場的決賽前一周傷處仍沒消腫，決賽可能缺陣。

李柔妤是八強最終戰「小綠綠」北一女中傷到左手手指，檢查結果雖沒骨折而是脫臼，但八強後近兩周傷處仍沒完全消腫，教頭李陸臻說：「她現在體能、重量還是有維持，但練得有一餐沒一餐，也還沒進到團隊訓練，就看她下禮拜的狀況。」

李柔妤8強賽場均繳出13.7分、7.4籃板，籃板數在8強賽排到第7位，對上北一更攻下個人HBL新高23分，但決賽前成傷兵，南山教頭已有最壞打算，若是李柔妤無法即時歸隊，李陸臻點名兩位前鋒林品妤和郭靜雯，希望兩人補上李柔妤空缺。

南山隊長陳昱潔和李柔妤是衛冕軍禁區雙保險，「雙塔」恐缺一角，陳昱潔說：「自己要更積極，學妹也要跳出來。」她也提到，去年球隊也是決賽前傷了大將李秀琴，但全隊遇到危機卻也打得更團結，最終打下金盃，盼今年能複製去年奪冠劇本，帶著冠軍從HBL戰場畢業。

南山4強將碰八強賽最終對手北一，永仁高中和淡水商工爭另張冠軍賽門票；北一教頭駱燕萍提到，八強賽時禁區沒能擋住南山，決賽前會針對防守下功夫，希望「甜蜜復仇」。

北一高三隊長田定加一旁補充，進了決賽，目標當然是最好成績，「想和宇涵姐一樣！」張宇涵是100學年HBL女甲MVP，她冠軍賽正規賽的打板三分球助隊追平普門，最終戰在延長賽迎接隊史首冠，也是迄今唯一金盃。

田定加和李柔妤都出自台南太子國中，她也希望老隊友決賽能回歸，從HBL「畢業」前好好再對決一場。

HBL 永仁高中

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