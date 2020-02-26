HBL／首闖小巨蛋 泰山隊長向弟弟討教

泰山高中上度踏上台北小巨蛋4強戰場已要回溯到103學年，當年打冠軍戰成員楊台安和張立杰，現在已是球隊助教，現役球員沒有任何人有小巨蛋比賽經驗，高三隊長彭柏樺還特別和效力南山高中的弟弟彭冠綸「請教」，為3月7日和8日登場的最後決賽準備。

「我有聽我弟講，他說小巨蛋的框好像滿難投的。」彭柏樺笑說，對小巨蛋真的很陌生，而且全隊都是第一次打進決賽，心情難免亢奮，如何保持穩定性會是決賽前準備重點。

他和弟弟相差一屆，彭冠綸去年就以菜鳥之姿經過冠軍戰洗禮，今年兄弟倆都打進決賽，兩人已經「分配好」，彭柏樺計畫牽著爸爸進場，媽媽就交給弟弟負責；終戰由球員牽著家長手出場，成HBL決賽傳統，今年雖受新冠肺炎影響，決賽採「關門」進行、不開放觀眾入場，但高中體總和體育署也將各隊30名隊職員的入場限制放寬到50名，讓球員仍能和家人共享榮耀時刻。

不過南山和泰山四強賽不會對決，要上演「兄弟內戰」只能看是冠軍戰或季軍戰，彭柏樺大笑說：「當然是冠軍戰啊！」

泰山隊史最佳的亞軍成績正是103學年締造，但當年泰山以資格賽開始的全勝戰績叩關最終戰，是奪冠大熱門，不料卻浪費兩位數領先，最終遭「綠色神盾」逆轉，當時效力松山的超級新人高國豪，哥哥高國強正是泰山成員，這場「雙山對決」也成HBL史上經典一役。

彭柏樺笑說，這段歷史已經聽過兩位學長講過多次，比賽影片大家也都看過，「不要再重蹈覆轍，這次要打破隊史紀錄！」

泰山4強對手是來自台中的東山高中，八強賽對決時泰山以84：89吞敗，但泰山教頭廖文彬認為決賽只要子弟兵發揮正常，保持好基本的防守，尤其壓制住東山後衛陳緯和內線王家昌，前進冠軍戰機會很大。

泰山八強賽前曾和南韓球隊交流，備戰決賽除找了南山高中打友誼賽，廖文彬也打算找些「校友」和學弟對打，透過有強度的實戰累積挑戰隊史首冠的本錢。