籃球／ABL賽程大亂 田壘：照常準備

是新冠肺炎影響，國內、國外體育賽事也受牽連，ABL寶島夢想家2月賽事幾乎都延期，陣中球星「少俠」田壘今天和隊友陳孝榮、王柏智一同出席「2020 RUN FOR DREAM炳翰礁溪公益路跑」記者會提到，賽程雖受影響，但球隊仍照常訓練，隨時準備比賽。

寶島夢想家原定3月1日作客新加坡進行客場比賽，ABL官網雖還沒標示此戰延期，但新加坡新冠肺炎確診已達90例，球團也與聯盟持續溝通希望改期，田壘得到的消息也是會改期舉行，不過球團仍依照原本行程操練，他強調說：「球員還是要維持。」

育有一雙兒女的田壘笑說，上幼稚園的兒子因新冠肺炎延後開學一周，自己平時在彰化，沒因兒子延後開學受影響，「對小朋友反而比較有影響，他一開始還吵著說要去上學。」

呼應今天出席的公益路跑主題，田壘呼籲說，增強免疫力的最好方式之一就是運動，且與其在密閉的健身房運動，到戶外反而更健康。

2020 RUN FOR DREAM炳翰礁溪公益路跑結合創世基金會，今年4月12(日)上午5點半在礁溪龍潭湖健康開跑，賽事共分21公里的半程馬拉松組、10.5公里的精實挑戰組及3公里的健康環湖組。

今天也出席記者會的寶島夢想家張承中提到，炳翰3三前開始舉辦公益路跑，和寶島夢想家成立時刻相近，「我們都想推廣體育和公益，不過我們放在籃球，他們放在路跑，有機會當然互相支持。」他也提到，目前每周都會和ABL及各球隊舉行電話會議，持續針對新冠肺炎做賽程溝通。