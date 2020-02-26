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SBL／終於有「家」了 高雄市冠名九太科技

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
高雄市運動發展局長許文宗（前左）贈旗給九太科技隊總教練劉嘉發（前右），劉嘉發回贈全隊簽名球。圖／九太科技隊提供
高雄市運動發展局長許文宗（前左）贈旗給九太科技隊總教練劉嘉發（前右），劉嘉發回贈全隊簽名球。圖／九太科技隊提供

SBL元老球隊之一，九太科技籃球隊今年重返SBL，陣中多位球星余純安、柯旻豪、吳怡斌都來自港都，九太科技籃球隊在高雄市政府及運動發展局的支持下，於南台灣熱情的高雄市找到「家」，今日正式冠名「高雄九太科技籃球隊」。

高雄九太科技籃球隊今舉辦冠名記者會，高雄市運動發展局長許文宗、中華民國籃球協會副秘書長李雲翔、九太科技總經理洪怡靜、籃球隊總教練劉嘉發、高苑工商籃球隊總教練田本玉皆出席，由許文宗局長授旗給九太總教練劉嘉發，劉嘉發教練回贈全隊簽名球供高雄市收藏，表達根留高雄之意。

許文宗期盼冠名九太男籃能提振高雄籃運，一方面也行銷都市，推動運動產業，「增進籃球教育、運動產業、城市行銷等多面向效益，是雙贏的合作，未來有更多的SBL賽事在高雄舉辦，加強對高雄的認同。」

九太科技總經理洪怡靜盼從高雄紮根，獲得南部球迷支持，加上球隊長期做公益的形象，對於高雄有著極佳助益，「未來也會至高雄各級學校巡迴教球，並舉辦籃球營回饋高雄鄉親。」

畢業自高雄七賢國中的余純安說：「能夠為家鄉打球真的很感動，希望日後能夠與高雄在地學校合作，幫助高雄再現榮光。」

高雄市運動發展局長許文宗表示，歡迎九太科技隊來到高雄。圖／九太科技隊提供
高雄市運動發展局長許文宗表示，歡迎九太科技隊來到高雄。圖／九太科技隊提供
高雄九太科技隊冠名記者會，高雄市運動發展局長許文宗（前右三）、九太科技集團總經理洪怡靜（前右四）與全體貴賓合影。圖／九太科技隊提供
高雄九太科技隊冠名記者會，高雄市運動發展局長許文宗（前右三）、九太科技集團總經理洪怡靜（前右四）與全體貴賓合影。圖／九太科技隊提供
九太科技隊來自高雄的球員柯旻豪（左起）、吳怡斌、余純安，指著球衣上冠名家鄉高雄的標誌。圖／九太科技隊提供
九太科技隊來自高雄的球員柯旻豪（左起）、吳怡斌、余純安，指著球衣上冠名家鄉高雄的標誌。圖／九太科技隊提供

SBL 柯旻豪

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