HBL／決賽維持「關門打」 球員牽家人進場不變

108學年HBL甲級決賽確定如期開打，但因新冠肺炎影響，決賽延續八強賽「關門打」，不開放觀眾入場。

高中體總今天舉辦決賽記者會，體育署署長高俊雄也出席，他解釋說，八強賽後新冠肺炎疫情並沒趨緩現象，但也考量球員升學權益，與各校和相關單位開會後，決定決賽如期在3月7日、8日於台北小巨蛋舉行，但仍不開放觀眾進場。

HBL決賽傳統是讓12名報名球員牽著家人站上小巨蛋，一同感受榮耀時刻，高俊雄表示，決賽仍會延續這項感動時刻，所以將八強賽時各隊進場的30名隊職員增至50名，讓球員家人能親眼見證108學年最後兩戰。

高中體總秘書長朱彩鳳表示，她明白球員和家長都很期待一起進場，高中體總在防疫為前提下人數調整，讓球員仍能「保有感動」。

延續八強賽防疫措施，決賽入口仍會配有紅外線體溫檢測儀，每日首場和最後一場後場館清潔、休息室每場後消毒等，確保球員和隊職員等安全。

今年男甲四強對戰組合分別是衛冕軍能仁家商出戰南山高中，泰山高中和東山高中爭另張冠軍戰門票；女甲衛冕軍南山四強碰「小綠綠」北一女中，永仁高中強碰挑戰隊史第十冠的淡水商工。