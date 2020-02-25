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企排／配合新冠肺炎防疫 挑戰賽閉門舉行

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
台電男排尋求挑戰賽六連霸，以及隊史第九座挑戰賽金盃。圖／中華排球協會提供
台電男排尋求挑戰賽六連霸，以及隊史第九座挑戰賽金盃。圖／中華排球協會提供

為因應新型冠狀肺炎疫情，2月28日至3月1日於輔大中美堂舉辦的企業排球聯賽挑戰賽，不開放觀眾入場，採取閉門方式舉行，全程賽事將由FOX體育台及官網LIVE直播。

為考量新冠肺炎疫情，室內場館賽事群聚感染風險高，HBL高中籃球聯賽、UBA大專籃球聯賽八強都以閉門方式進行，本週連假期間登場的企排挑戰賽，同樣以防疫優先，採閉門進行，各球團除球隊職隊員(球隊職隊員請穿著球隊套裝)，另供一隊15位親友入場，15人必須在同一時間入場，以便統計人數，入場將蓋手章，出入以手章辨識。

另配合中央流行疫情指揮中心之防疫政策，工作人員無配戴口罩者禁止入場、進場時請配合測量額溫，額溫高於37.5度禁止入場，若處於自主健康管理或居家檢疫及隔離者，嚴格禁止入場。

例行賽男子組賽事由台電男排以20場勝場，迎來第六座企聯例行賽冠軍獎座，同時也將在下週二二八連假挑戰賽，迎戰排名第四的桃園臺灣產險隊，尋求挑戰賽六連霸，以及隊史第九座挑戰賽金盃。

28日賽程，13時台電女排對台北鯨華，15時中纖對極速超跑，17時台電男排迎戰桃園產險，19時由例行賽第二的雲林MIZUNO對長力。

HBL

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