快訊

影／湖北血友病少年回來了 親人陪同搭機抵台　

亞籃資格賽／籃板決定勝負 中華慘輸日本

聯合報 / 記者毛琬婷／台北報導
亞洲盃男籃資格賽中日之戰，中華隊大比分不敵日本隊。 記者余承翰／攝影
亞洲盃男籃資格賽中日之戰，中華隊大比分不敵日本隊。 記者余承翰／攝影

中華男籃隊在二○二一年亞洲盃資格賽首戰以一○四分大勝馬來西亞隊後，昨天在和平籃球館碰上強敵日本隊，在內線高度不足、外線又失準的情況下，以五十七比九十六慘敗。中華隊主帥帕克賽後將敗責一肩扛下，但他也肯定中華隊這批年輕球員，希望外界能有多一點耐心，相信一定會迎頭趕上。

日本隊富樫勇樹（左）切入突破中華隊陳盈駿防守。 記者余承翰／攝影
日本隊富樫勇樹（左）切入突破中華隊陳盈駿防守。 記者余承翰／攝影

此役中華隊受制於對手身高優勢下，首節就落後日本隊十二分，儘管次節努力將分差縮小至九分差，第三節又陷入近八分鐘的「進攻荒」，也讓日本隊趁勢打出廿二比○的猛攻。被拉開後，中華隊無力追趕，最終以卅九分落敗。

日本新歸化洋將羅斯特（右二）全場得到17分、19籃板。 記者余承翰／攝影
日本新歸化洋將羅斯特（右二）全場得到17分、19籃板。 記者余承翰／攝影

這場比賽兩隊籃板數是懸殊的廿六比四十七，光是日本新歸化洋將羅斯特一人就貢獻十九顆籃板，加上中華隊外線手感冰冷，全場三分球廿一投僅四中，完全沒有能與對手抗衡的武器。

中華隊陳盈駿（右二）持球頻頻遭到包夾。 記者余承翰／攝影
中華隊陳盈駿（右二）持球頻頻遭到包夾。 記者余承翰／攝影

帕克表示，輸球沒有藉口，但如果有歸化球員、陣容更齊全，或許比賽會是不同結果，「但我還是為球員表現感到驕傲，他們努力練習、認真付出，已經拚盡全力了。」同時帕克也向外界喊話，希望大家能對中華隊有更多耐心，「我們是支很年輕的球隊，有很多年輕球員，相信他們可以趕上，希望大家多點耐心，給球隊機會。」

亞洲盃男籃資格賽中日之戰，中華隊呂政儒（前）最後一次穿上國家隊球衣。 記者余承翰／攝影
亞洲盃男籃資格賽中日之戰，中華隊呂政儒（前）最後一次穿上國家隊球衣。 記者余承翰／攝影

「完全沒想到差距會這麼大。」陳盈駿拿下全隊最佳十三分、五籃板，賽後難掩失望表示，「一開賽日本隊就給我們施加很大的壓力，大家也可以看到這兩、三年日本隊進步神速，我們還有很長的路要走，輸球大家也都很自責，但希望下階段我們能夠改進缺失。」

帕克 陳盈駿

延伸閱讀

亞籃資格賽／內線高度不足 陳盈駿、呂政儒盼歸化定案

亞籃資格賽／呂政儒畢業戰 全力射日

亞籃資格賽／中華隊12人 于煥亞入選、黃鎮遭割愛

亞籃資格賽／狂勝大馬104 分 陳盈駿：全力以赴是尊重

相關新聞

亞籃資格賽／籃板決定勝負 中華慘輸日本

中華男籃隊在二○二一年亞洲盃資格賽首戰以一○四分大勝馬來西亞隊後，昨天在和平籃球館碰上強敵日本隊，在內線高度不足、外線又失準的情況下，以五十七比九十六慘敗。中華隊主帥帕克賽後將敗責一肩扛下，但他也肯定中華隊這批年輕球員，希望外界能有多一點耐心，相信一定會迎頭趕上。

亞籃資格賽／內線高度不足 陳盈駿、呂政儒盼歸化定案

中華男籃隊今天在亞洲盃資格賽第二戰，以57：96、39分差慘敗給日本隊，少了歸化球員、內線高度不足成為敗因之一，「台灣隊...

UBA／教頭賽前收手機 政大逆轉開胡

ＵＢＡ大專籃球聯賽公開一級男子八強複賽，吞下二連敗的政治大學，主帥陳子威昨天使出殺手鐧，賽前沒收全隊手機。大三主控田浩也挺身，攻下廿分、六助攻，終場八十三比七十六逆轉勝中州科大，八強複賽開胡。

UBA／報預賽一箭之仇 台師「守」勝輔大

預賽對輔大抱憾告負，台師大昨天八強賽再逢輔大不願重蹈覆轍，全場沒讓輔大得分破六十，終場七十二比五十八「守」住勝利。主帥王志群賽後也直點頭，距離攻進小巨蛋剩下一○○步距離。

UBA／義守破百逆轉國體 謝玉娟：關鍵一勝

開賽被國體大打出33：19，義守大學次節回神，末節倒數1分半，蘇文儒、劉承彥以及白曜誠接連挺身，以致勝11：0攻勢，10...

亞籃資格賽／籃板輸21個 中華隊39分差慘敗給日本

中華男籃隊在21日打下亞洲盃資格賽分組首勝後，今天面對擁有身高優勢的日本隊，在外線手感失準、內線又擋不住對手的情況下，以...

UBA／世新開賽擺3洋將 劉孟竹：像打ABL

世新開賽擺出三洋將阿巴西、丹尼爾、沙巴斯丁，讓健行科大主帥劉孟竹直呼像打「ABL」，三洋將高度也讓健行一度陷入落後，但次...

UBA／台師復仇3連勝 輔大吞首敗還傷吳沛嘉

預賽輔大小勝台師大5分，相隔1個月再戰戰況丕變，輔大開賽進攻端就被對手牽制，第3節更僅拿9分，末節再傷禁區大將吳沛嘉，台...

UBA／找回進攻欲望飆分 田浩：這才是我

政大本季補進一票HBL好手，能仁林彥廷、松山林勵、青年涂亦含、高苑簡賀宇，主控田浩坦言先前多半想讓學弟發揮，自己扮演助攻...

UBA／2連敗後收手機 政大逆轉中州8強開胡

八強複賽連敗給義守、台師大，政大主帥陳子威為讓子弟兵專注比賽，24日對中州賽前沒收全隊手機，政大也在大三學長田浩全隊最佳...

UBA／鎖死政大 簡家暐台師大英雄

ＵＢＡ大專籃球聯賽公開男子一級八強複賽，昨天在台北體育館續戰。台師大大四簡家暐從明仁國中、南山高中就是防守大鎖，面對政大攻守俱佳，飆進全場最多廿一分、四籃板、兩抄截、一助攻，防守端更死盯政大雙箭頭洪楷傑、林彥廷，率隊以八十七比七十力克政大，在複賽拿下二連勝。

亞籃資格賽／呂政儒畢業戰 全力射日

中華男籃隊今晚七時在和平籃球館迎戰日本隊，「男模」呂政儒也即將迎來中華隊最終戰役，對於十餘年的國手生涯即將畫下句點，他瀟灑的說，國家隊生涯沒有遺憾，反因為國家隊有更豐富的人生。

熱門新聞

NBA／詹姆斯致勝跳投 湖人2分險勝綠衫軍

NBA／威廉森力繳全場最高28分 鵜鶘拉尾盤逆轉勝勇士

NBA／不服裁判哨音 獨行俠要求重賽

NBA／沒比賽也晉級 公鹿創季後賽紀錄

世界盃拔河錦標賽 中華隊奪5金1銀

NBA／擺脫布朗投致勝球 詹姆斯：夢幻搖擺

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。