亞籃資格賽／籃板決定勝負 中華慘輸日本

中華男籃隊在二○二一年亞洲盃資格賽首戰以一○四分大勝馬來西亞隊後，昨天在和平籃球館碰上強敵日本隊，在內線高度不足、外線又失準的情況下，以五十七比九十六慘敗。中華隊主帥帕克賽後將敗責一肩扛下，但他也肯定中華隊這批年輕球員，希望外界能有多一點耐心，相信一定會迎頭趕上。

日本隊富樫勇樹（左）切入突破中華隊陳盈駿防守。 記者余承翰／攝影

此役中華隊受制於對手身高優勢下，首節就落後日本隊十二分，儘管次節努力將分差縮小至九分差，第三節又陷入近八分鐘的「進攻荒」，也讓日本隊趁勢打出廿二比○的猛攻。被拉開後，中華隊無力追趕，最終以卅九分落敗。

日本新歸化洋將羅斯特（右二）全場得到17分、19籃板。 記者余承翰／攝影

這場比賽兩隊籃板數是懸殊的廿六比四十七，光是日本新歸化洋將羅斯特一人就貢獻十九顆籃板，加上中華隊外線手感冰冷，全場三分球廿一投僅四中，完全沒有能與對手抗衡的武器。

中華隊陳盈駿（右二）持球頻頻遭到包夾。 記者余承翰／攝影

帕克表示，輸球沒有藉口，但如果有歸化球員、陣容更齊全，或許比賽會是不同結果，「但我還是為球員表現感到驕傲，他們努力練習、認真付出，已經拚盡全力了。」同時帕克也向外界喊話，希望大家能對中華隊有更多耐心，「我們是支很年輕的球隊，有很多年輕球員，相信他們可以趕上，希望大家多點耐心，給球隊機會。」

亞洲盃男籃資格賽中日之戰，中華隊呂政儒（前）最後一次穿上國家隊球衣。 記者余承翰／攝影

「完全沒想到差距會這麼大。」陳盈駿拿下全隊最佳十三分、五籃板，賽後難掩失望表示，「一開賽日本隊就給我們施加很大的壓力，大家也可以看到這兩、三年日本隊進步神速，我們還有很長的路要走，輸球大家也都很自責，但希望下階段我們能夠改進缺失。」