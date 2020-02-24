UBA／找回進攻欲望飆分 田浩：這才是我

政大本季補進一票HBL好手，能仁林彥廷、松山林勵、青年涂亦含、高苑簡賀宇，主控田浩坦言先前多半想讓學弟發揮，自己扮演助攻角色，但八強複賽連吞兩敗，他決心不再讓賢，重拾飆分本色。

田浩表示，今年大一學弟得分能力好，自己也多扮演分球的角色，「但今天也改變打法，畢竟這樣下去也不行，我不進攻等於讓對方5守4。」

24日八強複賽第三場面對中州，田浩攻下本季新高20分、6助攻、3籃板，包含三分球5投3中，賽後笑說：「這才是我，今天終於有回到以前得分的感覺了。」

賽前被主帥陳子威沒收手機，田浩表示開胡跟收手機影響小，主要是昨天輸球後球員有開會溝通彼此想法。

「二連敗大家難免沮喪，但今天大家都有做好心理準備，不能再輸了。」開會到底說些什麼，田浩笑說沒重點，「大學大家各過各的，昨天也有聊，像學弟會比較沒信心，我們就多鼓勵他們。」