亞籃資格賽／中華隊12人 于煥亞入選、黃鎮遭割愛

中華隊明天晚間7點將在台北和平籃球館迎戰日本隊，今天主帥帕克也公布12人名單，由于煥亞、謝宗融及蘇奕晉頂替入選，至於剛摘下首輪最佳五人的黃鎮以及黃泓瀚、曾祥鈞則遭到割愛。

中華隊21日主場迎戰馬來西亞隊，在全員皆有得分紀錄、十人得分上雙，以152：48大勝對手104分，寫下隊史對戰馬來西亞隊最大勝分紀錄，並奪下亞洲盃資格賽分組首勝。

今天官方練球結束後，主帥帕克也公布12人名單，替補上陣轟進6顆三分球，貢獻22分、6籃板、2抄截的射手黃鎮沒在名單中，帕克表示，這次陣容是針對整體練習去做出決定，同時日前也已向三位未登錄的球員承諾。

「大家來中華隊都是付出全部，也希望大家都有公平上場的機會。」同時帕克也表示，對日本隊之役的先發五人與對馬來西亞隊時相同，將是陳盈駿、周儀翔、周柏臣、呂政儒及陳冠全。

此次抗日中華隊12人名單是呂政儒、陳盈駿、胡瓏貿、周儀翔、蔣淯安、周柏臣、陳冠全、黃聰翰、李啟瑋、于煥亞、謝宗融和蘇奕晉，黃泓瀚、黃鎮、曾祥鈞未登錄。