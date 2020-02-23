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UBA／健行簡廷兆、高錦瑋搶新人王 劉孟竹：一人一半

聯合報 / 記者林宋以情／台北即時報導
簡廷兆貢獻15分、3籃板。記者余承翰／攝影
簡廷兆貢獻15分、3籃板。記者余承翰／攝影

尋求連霸的健行科大，本季除了補進自美國返台的簡廷兆，還有來自HBL強權能仁的菜鳥高錦瑋，簡廷兆雖然年紀應是大四，但首年打UBA仍具新人王資格，主帥劉孟竹就笑說，兩人表現都沒得挑剔，硬要投一個新人王難割愛，希望兩人各拿一半。

簡廷兆與台師大周桂羽，104學年攜手為南湖打下HBL隊史最佳第三，畢業後赴美，去年返台成為健行新鮮人，儘管年齡已是大四，但讀大一的他仍具選新人王資格，與隊友高錦瑋、輔仁王翊帆、義守劉承彥、政大林彥廷等人都是新人王熱門。

高錦瑋、簡廷兆拚戰UBA第一年都繳亮眼數據，讓主帥劉孟竹在新人王獎項上難以抉擇，「兩人都沒得挑剔，我只能希望一人一半。」

除了自家子弟兵，劉孟竹也提到多位表現傑出的大一菜鳥，包括王翊帆、劉承彥、林彥廷，「劉承彥昨天看到他的表現非常棒，他們幾個都具有改變球隊體質的能力，我也很看好。」

健行科大預賽15連勝，八強複賽續開紅盤，23日面對少了「大頭」韓杰諭的國體大，第3節國體大一度在謝承諳、陳澔翔外線連發攻勢下，追到11分差，但末節健行石博恩外線冷箭，高錦瑋也屢屢建功，攻下全隊最佳18分、3籃板、2抄截，簡廷兆貢獻15分、3籃板，終場81：69擊敗國體，笑納複賽2連勝、本季17連勝。

朱雲豪昨日扭傷右腳踝，今日缺陣，走路仍一拐一拐的他說腳踝消腫一半，但歸期未定，「教練是要我好好休息，沒有要我何時歸隊，也希望球隊八強能順順打下去。」

健行高錦瑋攻下全隊最佳18分、3籃板、2抄截。記者余承翰／攝影
健行高錦瑋攻下全隊最佳18分、3籃板、2抄截。記者余承翰／攝影

簡廷兆 HBL 韓杰諭

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