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日本厚勞省道歉了！鑽石公主號23名下船乘客未經新冠病毒檢測

UBA／返台班機被取消 澳門中鋒容毅燊一度怕回不來

聯合報 / 記者林宋以情／台北即時報導
台師大澳門中鋒容毅燊。記者季相儒／攝影
台師大澳門中鋒容毅燊。記者季相儒／攝影

新冠肺炎疫情升溫，台灣在武漢封城後，第一時間管制中港澳地區民眾。台師大澳門中鋒容毅燊過完年初四就返台，他透露一開始訂的上午班機就因故取消，所幸臨時下午改訂另一航班，順利返台。

台師大大四中鋒容毅燊，上個月28日就返台，比中央流行疫情指揮中心2月6日宣布中港澳入境民眾居家檢疫14天還早，不過回台也是一波三折，「原本上午的班機取消，後來改訂下午的班機，幸好還是回來了。」

容毅燊表示澳門疫情沒有外界形容嚴重，「但街上的確比以往冷清，也是有宣導盡量少出門。」以往容毅燊都會請家人決賽飛來台灣觀戰，擔不擔心今年3月底決賽恐將跟八強複賽一樣「閉門」打，容毅燊對台灣控制疫情有信心，「決賽會在月底，我相信可以的。」

台師大今日73：56擊敗世新大學，教練王志群表示，台北小巨蛋就在紅館隔壁，看似很近，但其實沒有想像中容易，「今天八強第一場拿下來，才走50公尺而已，但還有250公尺要走。」

王志群

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