UBA／新冠肺炎受災戶 衛冕軍健行菲律賓移訓泡湯

新冠肺炎不僅讓UBA八強賽改閉門進行，衛冕軍健行科大原本年後的菲律賓移訓也因此泡湯，不過球員不覺得可惜，主控林俊吉就表示，出國多少會有些擔憂，況且在國內也能跟SBL球隊對抗取代。

UBA公開男子一級八強賽22日台北體育館登場，賽事配合防疫與HBL相同採閉門打，禁止觀眾入場，且球員、工作人員進場一律先量體溫，並用酒精消毒。

去年開季前就曾赴菲律賓移訓的健行科大，原本2月14日也要二赴菲律賓進行一周移訓，與當地大學隊切磋，為八強賽做準備，未料新冠肺炎疫情，菲律賓先是拒絕我國入境，加上家長、球隊在考量疫情後，出發前一天決定取消移訓，留在國內備戰。

林俊吉說：「其實還是有點怕怕的，加上有些家長也反對，球隊最也在13號決定取消，改跟SBL對抗。」

健行今日迎戰中州科大，上半場就取得63：26領先，終場96：68勝出。林俊吉拿下14分、12助攻，簡廷兆16分全隊最高。

出國不成還能在國內訓練，以往熱鬧的八強賽少了球迷倒是讓林俊吉直呼不習慣，特別是前兩年八強都健行都當地主，「很可惜啊，真的有點不習慣，感覺像是友誼賽。」但教練賽前也特定叮嚀球員，板凳球員多喊聲，幫忙提醒，營造氣氛，不要讓氣勢掉下來。