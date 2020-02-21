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亞籃資格賽／關門打加勝分破百 呂政儒告別秀超有梗

中央社 / 台北21日電

關門比賽，外加勝分差破百，中華男籃當家射手「男模」呂政儒國際賽最後的告別秀超有梗，他承認：「我沒打過關門的比賽，也沒贏過對手超過100分，最後2場球很特別。」

亞洲盃男籃資格賽中華隊今晚在台北和平籃球館，以152比48痛宰來訪的馬來西亞，下週一（2月24日）晚間7時將迎戰日本隊，這同時也是呂政儒生涯國際賽的最後一場比賽。

呂政儒坦言，這次亞洲盃男籃2場主場賽事，是他生涯國際賽的最後2場比賽，問他會不會捨不得，他瀟灑笑說：「這是球員必經的過程。」

至於為何會決定參加這2場賽事，呂政儒坦言，一方面是近來自己身體狀況調整的還不錯，加上年輕球員已經可以接棒，下個階段賽事要到11月才會登場，因此才決定2場主場賽事結束後，就從國家隊中退休。

由於COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，今年亞洲盃資格賽直到賽前一天，才臨時決定「關門」進行，呂政儒笑說，這還是他生涯頭一遭，完全沒有任何球迷進場，而終場大勝馬來西亞104分，更是前所未見。

呂政儒強調，比賽中如果鬆懈，就是不尊重對手，因此比賽中他們沒有多想，就是盡力把比賽打好。

國際賽最後一戰，則要遇上老冤家日本，上一次雙方在台北和平籃球館交鋒，中華隊慘敗40分收場，呂政儒表示，近來他們針對日本的攻守方式進行演練，也盼望在他最後的一場比賽，也能夠拿下勝利，劃下完美句點。

呂政儒 中華隊

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