亞籃資格賽／國家隊重要 曾祥鈞兩頭跑

亞洲盃男籃資格賽明天登場，中華隊分別在21日出戰馬來西亞隊、24日碰日本隊，由於UBA公開男一級22日展開8強複賽，代表中華隊16人正選中唯一的大專生曾祥鈞要「趕場」兩邊跑。

曾祥鈞先前在中華隊練球結束後，都會回輔大看隊友練球，但不會下場，中華隊教練團成員之一的輔大教頭楊哲宜今天提到，曾祥鈞本周已經再加入輔大練球，UBA賽事也不會缺席，唯一賽程有衝突的24日將趕場出賽。

中華隊24日賽程是晚上7點碰日本隊，輔大賽程則是下午2點45分迎戰台灣師大；25日是UBA休兵日，讓可能從21日開始「4天5戰」的曾祥鈞有些休息機會。

今天和中華隊一起到和平籃球館適應場地的曾祥鈞笑說，已經做好兩邊跑的心理準備，「國家隊比較重要，機會難得！」

扣除上周友誼賽左腿受傷的吳永盛，中華隊戰馬來西亞隊的12人名單是周柏臣、胡瓏貿、陳冠全、曾翔鈞、李啟瑋、呂政儒、黃鎮、黃聰翰、黃泓瀚、陳盈駿、周儀翔和蔣淯安，總教練帕克領軍，教練團成員是顏行書、楊哲宜、范耿祥和陳國維。