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亞洲盃男籃／備妥紅外線檢測儀 觀眾入場先量體溫

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
和平籃球館正為明天登場的亞洲區男籃資格賽進行場地布置。記者曾思儒／攝影
和平籃球館正為明天登場的亞洲區男籃資格賽進行場地布置。記者曾思儒／攝影

亞洲盃男籃資格賽明天晚上7點在台北和平籃球館開戰，中華隊下午5點已到球場適應場地，第一戰客隊馬來西亞隊將於7點到場熱身，現場布置也如火如荼進行中，中華籃球協會更和高中體育總會借來兩台紅外線體溫檢測儀，作為新冠肺炎病毒防疫的第一道防線。

2021年亞洲盃男籃賽改變賽制，資格賽就採主、客場制，中華隊不須從預選賽出發，直接從資格賽打起；本屆資格賽採東、西區，每區各3組、每組共4隊，取前兩名晉級亞洲盃正賽，第3名和同區另兩組的第三名爭取另兩個晉級資格，共計16隊參加正賽。

中華隊抽籤後和中國大陸、日本和馬來西亞同於B組，農曆年後就展開集訓，16名單中除大腿肌肉撕裂的吳永盛在家休養，包括周柏臣、胡瓏貿、陳冠全、謝宗融、曾祥鈞、李啟瑋、呂政儒、蘇奕晉、黃鎮、黃聰翰、黃泓瀚、陳盈駿、周儀翔、于煥亞、蔣淯安等15人及總教練帕克、教練團成員顏行書、楊哲宜、范耿祥和陳國維今天都現身和平館。

中華隊將先扮演東道主，21日出戰馬來西亞、24日迎戰日本隊，門票都已開放預售，中華籃協透露「中日大戰」票房較熱，預售已突破兩千張，明天碰馬來西亞的比賽還有進步空間。

為因應新冠肺炎，籃協已和高中體總借來紅外線體溫檢測儀，並會宣導觀眾配戴口罩看球。

中華隊 陳盈駿 范耿祥

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