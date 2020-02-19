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UBA／不敗健行領頭 男八強22日閉門開戰

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
衛冕軍健行科大當家射手謝亞軒（右）。圖／大專體總提供
衛冕軍健行科大當家射手謝亞軒（右）。圖／大專體總提供

108學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級八強複賽22日開戰，8強隊伍都將面對8日、7戰考驗，爭取最後4強門票。

受新冠肺炎影響，UBA八強賽採「閉門」比賽，不開放觀眾入場，由FOX體育台、Youtube SSUtv全程直播；賽事從22日開始連打3天，25日休兵，26日續燃戰火，29日產出新學年4強組合。

連同衛冕軍健行科大在內，108學年的8強隊伍有6隊是去年熟面孔，只有上學年第7的高師大、第8的文化大學出局，由上學年第10的中州科大及二級冠軍升上一級的世新大學取代。

健行過去兩年都是八強賽東道主，今年賽事移師台北體育館，衛冕軍雖少了主場優勢，但挾帶預賽15戰全勝氣勢晉級，因拇指骨裂預賽缺陣好幾場的當家射手謝亞軒也在上月復出，都是挑戰連霸的利多消息。

輔大預賽13勝2敗搶下預賽第二，但當家中鋒曾祥鈞入選中華隊，亞洲區資格賽21日和24日進行，第2戰剛好和UBA撞期，是否影響團隊戰力值得觀察。

上學年奪冠熱門台師大在4強賽意外輸給義守大學、無緣爭冠，本季捲土重來，開季拉出11連勝，儘管澳門籍中鋒容毅燊成傷兵，預賽最後4戰輸3場，仍以第3排名晉級，且八強賽容毅燊也將復出，仍有本前挑戰4強。

上季第6的政大預賽打出12勝3敗，以第4排名躋身8強，上季亞軍義守也如願延續8強成績，加上世新、國體和「吊車尾」晉級的中洲，都瞄準今年4強門票。

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