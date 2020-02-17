光復高中8強賽奮力搏鬥 獲HBL第五名

今年HBL男子組8強賽事呈現膠著狀態，直到最後2場比賽，才確定四強晉級者，今年光復高中可惜未延續去年最佳成績，在昨天最後一場8強賽事，雖以83比68的大勝比數，強壓下南湖高中獲得第四勝，但因南山高中和泰山高中勝場更多，光復韜中無緣晉級4強，拿下第5名。

市長林智堅市長表示，光復中學能夠連2年進入HBL8強，難得可貴，今年雖未能夠擠入四強，但卻帶給新竹市民無數的感動，光復孩子們不留遺憾、雖敗猶榮，抬頭挺胸證明自己就是最好的典範。

HBL八強賽於9日在台北市和平籃球場與台北體育館開打，光復高中於首戰碰到高苑工商，以79：68獲勝，也是教練陳定杰執教生涯首次率隊打敗恩師田本玉領軍的高苑；而二、三戰碰上泰山、東山未能延續首戰的勝利，分別是以92：72、81：62丟失2戰；碰上南山高中以73：71，2分獲勝；14日以63：69拿下青年；15日以73：93敗給能仁；昨天以83：68拿下南湖。

「等待是煎熬的」，教練陳定杰賽後表示，雖然拿下第4勝，成為4勝3敗的隊伍，但南山高中擊敗了東山、泰山強壓高苑工商，讓光復喪失了4強最後一張門票，雖然最後的結果不盡人意，但小球員已經將最好的一面表現在球場上了。

光復高中高三余維豪表示，八強賽事表現精彩，雖然賽事緊湊，每一場賽事都必須記取上一場賽事的缺點改進，但這是最後一年了，不想放棄，不想讓別人看不起，因此要展現出堅強的一面，「雖然我們並未創造奇蹟，八強賽的強度與壓力，跟複賽是完全不一樣的」。