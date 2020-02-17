光復高中8強賽奮力搏鬥 獲HBL第五名
今年HBL男子組8強賽事呈現膠著狀態，直到最後2場比賽，才確定四強晉級者，今年光復高中可惜未延續去年最佳成績，在昨天最後一場8強賽事，雖以83比68的大勝比數，強壓下南湖高中獲得第四勝，但因南山高中和泰山高中勝場更多，光復韜中無緣晉級4強，拿下第5名。
市長林智堅市長表示，光復中學能夠連2年進入HBL8強，難得可貴，今年雖未能夠擠入四強，但卻帶給新竹市民無數的感動，光復孩子們不留遺憾、雖敗猶榮，抬頭挺胸證明自己就是最好的典範。
HBL八強賽於9日在台北市和平籃球場與台北體育館開打，光復高中於首戰碰到高苑工商，以79：68獲勝，也是教練陳定杰執教生涯首次率隊打敗恩師田本玉領軍的高苑；而二、三戰碰上泰山、東山未能延續首戰的勝利，分別是以92：72、81：62丟失2戰；碰上南山高中以73：71，2分獲勝；14日以63：69拿下青年；15日以73：93敗給能仁；昨天以83：68拿下南湖。
「等待是煎熬的」，教練陳定杰賽後表示，雖然拿下第4勝，成為4勝3敗的隊伍，但南山高中擊敗了東山、泰山強壓高苑工商，讓光復喪失了4強最後一張門票，雖然最後的結果不盡人意，但小球員已經將最好的一面表現在球場上了。
光復高中高三余維豪表示，八強賽事表現精彩，雖然賽事緊湊，每一場賽事都必須記取上一場賽事的缺點改進，但這是最後一年了，不想放棄，不想讓別人看不起，因此要展現出堅強的一面，「雖然我們並未創造奇蹟，八強賽的強度與壓力，跟複賽是完全不一樣的」。
光復高中也表示，雖然今年球季已經結束，但下個學期仍希望可以邀請到東南亞的學校來台灣進行國際性友誼賽事，屆時仍能看見光復小將在球場上的精采表現。
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