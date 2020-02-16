HBL／陳力生傷後飆分 南山保4強生機

108學年HBL男甲8強戰況詭譎，南山高中靠去年新人王陳力生決勝節末連拿6分，以76：73逆轉東山高中，但收下第4勝後卻沒確定晉級，落敗的東山高中同樣4勝3敗反而先晉級，讓兩邊教頭和球員都喊不好受。

今年男甲8強只有衛冕軍能仁家商以7戰全勝獨走，包括光復、南湖高中、南山、東山到泰山高中戰機都彼此牽動，光復稍早擊敗南湖、先拿到第4勝，卻要東山幫忙「打天下」，且就算南山獲勝，壓軸戰高苑工商和泰山戰果也會影響最後晉級態勢，提前晉級的泰山若贏球則是光復晉級，高苑若打下泰山，就送光復晉級4強。

東山奪勝，戰況就不用「煎熬」到最後一場，東山教頭「螞蟻」廖覎鋕嘆：「很氣，很想贏球，感覺很不舒服，因為牽動到很多人，一、兩個球員的膽怯，讓很多努力的人難過，也有人很開心。」他認為幾名高二關鍵時刻沒能挺住，才讓泰半時間領先的東山遭到逆轉。

兩隊首節16：16戰平，東山半場取得37：29領先，三節打完也還握有53：50優勢，但第四節被南山主控陳力生連拿6分逆轉，南山彭冠綸讀秒階段又完成「3分打」，守護住南山第4勝。

陳力生第四節4分12秒左臉頰被隊友宋昕澔打到，躺在地上好一會兒後下場貼紮，上場後馬上連攻3球，成球隊逆轉功臣，全場拿17分的他笑說：「休息夠久了！」不過南山要晉級還要靠泰山擊敗高苑，讓他喊有些擔心，「心中的喜悅，還無法發洩出來。」

完成最後「3分打」的彭冠綸哥哥就是泰山隊長彭柏樺，他說相信哥哥能領軍打下勝利，「也謝謝隊友，最後相信我。」