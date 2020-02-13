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HBL／休兵日調整 光復逛動物園放鬆

聯合報 / 記者曾思儒／台北即時報導
光復高中在休兵日去動物園放鬆心情。圖／陳定杰提供

進行完前4天賽程，108學年HBL甲級8強賽今天休兵，連兩年闖8強的光復高中在教頭陳定杰帶領下到木柵動物園放鬆心情，為明天繼續登場的3天比賽儲備能量。

8強賽採單循環，男、女8強都要面臨8天、7戰的考驗，4天賽事打完兩支衛冕軍都以4連勝獨走，男子組另有4隊是2勝2敗，戰況膠著。

去年首闖4強的光復，教頭陳定杰昨天賽後就透露，考慮帶子弟兵到自己學生時期熟悉的動物園走走，今天也真的成行，帶著子弟兵趁台北變天前放鬆心情。

光復昨天以2分差首度踏過南山高中，搶下重要勝場後戰績2勝2敗，明天開始的後3戰依序要碰還沒開胡的青年高中、男甲衛冕軍能仁家商和南湖高中，仍有機會延續去年的4強戰績。

除光復擊敗南山，讓男甲戰局更混亂，南湖高中昨天以20分大勝東山，戰績同為2勝2敗，也為戰況再添變數；目前只有能仁未嘗敗績，泰山高中3勝1敗緊追，去年季軍高苑工商1勝3敗、青年勝場還沒開張。

女甲級衛冕軍南山高中目前也以4連勝獨走，去年4強的普門中學和北一女中、淡水商工同為3勝1敗，連兩年打下亞軍的永仁高中2勝2敗，滬江高中1勝3敗，永平高中和陽明高中都還沒開胡，形成「5搶4」局面。

明天第5日賽程仍在台北體育館和台北和平籃球館兩地開戰，今年因新冠肺炎（武漢肺炎）防疫，賽事不開放觀眾入場，但FOX體育台提供每天8場比賽的直播服務。

南湖高中 南山高中 普門中學
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