ABL／富邦勇士的爭冠之路 充滿巨大挑戰

2019 SBL超籃總冠軍富邦勇士帶著台灣籃球冠軍頭銜加入ABL東南亞職籃聯盟，原本預期富邦挾本土球員天賦、人手深度優勢，加上高規格三洋將，富邦有可能成為ABL爭冠最熱門「超級球隊」。

這樣的期待並不意外，富邦陣中有多名新舊中華男籃主力國手，包括蔡文鼎、林志傑、曾文鼎、洪志善雖然都在35歲以上，但三年前都還在顛峰。控球後衛林書緯也是SBL第一隊成員，控球賴廷恩算是青年才俊，防守型苦工+空位射手張伯維、郭少傑都能派上用場。

富邦洋將193公分後衛梅奧、205公分前鋒賈西亞、203公分前鋒艾索也都是高規格，薪資水平在ABL都是一線洋將，以富邦求好+專業+投資能力，洋將水平和能力都要最高規格。賈西亞還是SBL總冠軍賽MVP。

「前SBL最大咖洋將」梅奧(中)是2008年NBA選秀探花，本季在ABL平均得分22.2分。 聯合報系資料照片

ABL上半季打完 情勢和現況有點出人意料

富邦勇士2月12日在馬來西亞客場出賽，60：92被吉隆坡猛龍狠狠痛揍，這場大敗，讓人警覺到：富邦本土球員的優勢和天賦，放在ABL聯盟並不明顯，富邦三洋將規格和帶隊能力，比起ABL其他各隊洋將，優勢沒有，最多打平。

輸馬來西亞猛龍，富邦勇士吞下本季球隊最長3連敗，9勝7敗戰績排第4，落後泰國莫諾吸血鬼10勝4敗，菲律賓火焰9勝5敗，寶島夢想家8勝6敗。差距都很有限，富邦戰績、戰力還會回升，比實力和團隊，富邦仍值得期待。

富邦勇士想翻身 需要面對的問題和挑戰

1、防守：富邦場均進攻90.4分，場均失分90.6分，失分多於得分，雖然輸馬來西亞猛龍32分是關鍵，但從失分不難發現，富邦的防守確實有很大提升空間。

以莫諾吸血鬼為例，莫諾本土球員+洋將看起來都很平凡，但場均得分91分、失分83分，夢想家場均得分89分、失分85分，富邦必須在注重防守控制失分上做出調整。

2、三洋將嚴重稀釋本土球員戰力：ABL各隊都能採取三洋將同時上場，另外寬鬆混血球員認定，每支球隊幾乎都有4名，甚至多達5、6名洋將，各隊本土球員幾乎普遍淪為二、三線球員，大多是不重要角色。

以富邦勇士為例，38歲林志傑開季只打6場就傷停迄今，場均10.8分、4助攻，35歲蔡文誠是本土第一主力，場均8.6分、4.2籃板，控球林書緯8.8分、3.2助攻，其他本土球員幾乎失去存在感。

36歲曾文鼎每場3.1分、2.6籃板，24歲賴廷恩場均2.1分、1.4助攻，35歲洪志善2.5分、1.4助攻，幾乎都是戰力外名單。

富邦勇士隊總教練許晉哲認為球隊在體能調節方面還要適應，尤其是背靠背的比賽。 聯合報系資料照片

ABL幾乎是「洋將聯盟」，也可以稱為「傭兵聯盟」，亞洲球員在這個聯盟賽制裡，再出色的本土球員都很容易被稀釋，缺少存在感和價值。一個賽季26場例行賽一名洋將轉隊打2-3隊都是常態，每個位置本土球員相對失去生存空間，甚至毫無存在感。

3、ABL比賽有更精采、好看？這個問題見仁見智，每個人都有自己看法和喜好。ABL這麼多洋將對決，各隊本土球員天賦和能力普遍被稀釋，大多是不重要二、三線球員，比賽內容、質感和形象、觀感都有不同落差，勝負變得更難以預料。

接下來富邦勇士如何翻身，更重要的是在季後賽展現實力和優勢，這是極重要關鍵。除了提升防守，洋將戰力仍是最關鍵。

夢想家換了半天，新洋將205公分威金斯(Ryan Watkins)除了身高更好，攻防數據和表現都不如預期，夢想家想要在季後賽變得更加強大，勢必還要再換。

富邦新洋將艾索19.3分、6.6籃板，水準以上，因為梅奧、賈西亞佔據更重戰術分量和球權，但艾索給富邦帶來的優勢、強勢和團隊、防守，是不是更優於已經被換掉的226公分巨人布拉(13.3分、12籃板、2火鍋，投籃命中率6成2)，從數據和戰績都不一定看得出來，最終還是需要靠贏球+奪冠來驗證。

富邦勇士隊洋將艾索得分能力優於布拉，但在其他方面的貢獻是否更好還很難說。 聯合報系資料照片

ABL東南亞職籃聯盟每個國家籃球發展各有困境，新加坡、印尼、泰國、馬來西亞、越南、香港都是亞洲籃球三線國家，籃球都不是主流，他們都很難職業化。菲律賓雖然是亞籃一線國家，但PBA菲律賓職籃是亞洲最早職業聯盟，PBA擁有極高地位和分量，菲律賓要組更多二、三線球隊加入ABL，人才從來不是問題。

來自亞籃二線國家台灣的總冠軍富邦勇士，第一季ABL夢想之路充滿挑戰，如何熟悉ABL聯盟、生態，展現自己最大優勢，同步打好防守和找到最合適洋將，每一個步驟、決策和過程除了金錢、專業、球隊文化，更需要很多運氣。