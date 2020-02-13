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亞洲盃男籃／中華隊添三人夫 娶妻前「沖喜」

聯合報 / 記者曾思儒／台北即時報導
中華隊的李啟瑋（左起）、蔣淯安和黃聰翰今年都將邁入人生新階段。記者林俊良／攝影

中華男籃隊21日將在台北和平館迎接2021年亞洲盃男籃資格賽主場賽程，今天公布正選16人名單，其中蔣淯安李啟瑋和黃聰翰都將在下半年完成人生大事，「小安」笑說希望「娶某前」為中華隊和所屬的台啤隊「沖喜」，亞洲盃資格賽和SBL下半季賽事都能打下好成績。

小安和女友從大學就交往，愛情長跑超過8年，兩人決定今年一起邁入人生新階段，他透露原本想訂婚、結婚同天舉行，但算到的日子要到12月，避免和賽期相衝只好改成7月訂婚、9月結婚，「結果訂婚那天和小台（黃聰翰）同天，就不能去了，但我婚禮他能來。」小安大笑說。

即將多一個「人夫」身分，小安說：「感覺多了一份責任感，之後如果有孩子，可能會轉換很多不同的心情。」準備7月11日辦婚禮的「小台」黃聰翰也有同樣想法，「感覺會更安穩，組成家庭的開始。」

李啟瑋和女友已經登記，8月舉辦婚禮，不過3位「新科人夫」目前全部精神都投入在中華隊訓練，準備21日出戰馬來西亞隊、24日迎戰日本隊。

受新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，馬來西亞已像亞洲籃球總會申請延賽，但亞洲籃總目前都未回覆，中華隊也如期備戰，小安說：「球員的本分就是練球，其他就是看狀況，如果延期也只能接受，畢竟身體健康最重要。」

中華隊 李啟瑋 蔣淯安
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