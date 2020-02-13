UBA／8強確定關門打 輔大魔獸嘆可惜

受新冠肺炎（武漢肺炎）影響，除了HBL甲級8強賽「關門」開打，22日開戰的UBA公開男一級8強賽也確定不開放觀眾進場，人正在中華隊為亞洲盃男籃資格賽備戰的輔仁大學中鋒曾祥鈞大喊可惜，但非常時期也只能配合，想感受球迷熱情就看兩場亞洲盃男籃資格賽。

亞洲盃男籃資格賽採主、客場制，中華隊和中國大陸、馬來西亞和日本同組，前兩場先扮演東道主，21日迎戰馬來西亞隊、24日碰日本隊，地點都在台北和平籃球館，中華籃球協會近日將公告售票相關資訊。

曾祥鈞不但是中華隊培訓19人中唯一的UBA現役球員，今天公布正選16人，他也名列其中，不過資格賽和UBA公開男一級8強賽程相衝，他和身兼中華隊教練團和輔大教頭的「寶兒」楊哲宜都要「蠟燭兩頭燒」。

目前以中華隊為主的曾祥鈞透露，每天中華隊訓練結束，他都會回輔大在旁看隊友練球，「默契可能還是會有點影響，但目標還是4強！」他也提到，UBA確定「關門」打，少了觀眾的熱血多少還是有點影響，但防疫為重，健康仍是第一位。

身為中華隊最年輕的成員，曾祥鈞從學長身上吸收不少經驗，「像澎澎（陳冠全）練球時，我有那裡沒做好，他都會和我講。」高度優於陳冠全的他大笑說，學長厚實度沒話說，完全「撞不過」，也盼中華隊吸取的經驗能帶到UBA戰場，幫助輔大搶下4強門票。

大專體總表示，配合中央流行疫情指揮中心相關防疫措施，8強賽期間賽事工作人員將全面配戴口罩，現場並聘用醫護人員協助醫療初步評估和護理，學校隊職員每場入場以30人為上限，進場前會測量額溫，場館出入口也會有酒精、乾洗手工賽會人員使用，球員休息室、球員息等也將於每場結束後消毒，做好防疫工作。