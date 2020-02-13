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亞洲盃男籃／全家中流感 周儀翔心驚驚

聯合報 / 記者曾思儒／台北即時報導
周儀翔（左起）、胡瓏貿和陳盈駿是今年中華隊3大旅外主力。記者林俊良／攝影

亞洲盃男籃資格賽21日點燃戰火，中華男籃隊今年雖沒有歸化球員，但有3名旅外大將陳盈駿、胡瓏貿和周儀翔坐鎮，其中周儀翔因有感冒症狀10日才加入中華隊，在新冠肺炎（武漢肺炎）敏感時期身體不適也讓他「心驚驚」好一會兒。

周儀翔透露，之前是寶貝兒子發燒，和太太一起去檢查才發現得到流感，雖非現在風聲鶴唳的新冠肺炎，但身體狀況仍因重感冒受影響，「現在只有恢復4、5成而已。」

中國大陸CBA受新冠肺炎影響，目前比賽全面暫停，效力北京首鋼隊周儀翔表示還在等候球隊消息，不過第一年和「哈佛小子」林書豪合作讓他有很好印象，「豪哥給我們的正能量，遇到再糟的情況，對他都沒問題。」

陳盈駿效力廣州龍獅隊，但現在廣東與湖北並列為新冠肺炎一級流行地區，原本預計24日亞洲盃男籃資格賽對戰日本隊後歸隊，現在也還在等候球隊通知。

CBA狀況不明，陳盈駿將專注力先放在倒數一周的亞洲盃資格賽，他說：「兩場比賽都很重要，更多專注放在日本隊，他們是最大的對手，也不會輕忽馬來西亞隊，要把勝利拿下來。」

亞洲盃資格賽採主、客場制，中華隊先作東，21日先迎戰馬來西亞隊，24日再碰日本隊，去年瓊斯盃表現亮眼的胡瓏貿提到，中華隊今年仍是處於沒有外援的狀態，身材仍是劣勢，會做好自己工作，尤其是紮實卡位、鞏固籃板，「兩場都要贏下來就對了，幫助自己有好表現，也幫助隊友，打出團隊風格。」

周儀翔 陳盈駿 中華隊
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