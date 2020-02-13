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亞洲盃男籃／中華隊備戰大問題 帕克點名這狀況

聯合報 / 記者曾思儒／台北即時報導
中華隊今天記者會全員宣誓捍衛主場。記者林俊良／攝影

為備戰21日登場的亞洲盃男籃資格賽，中華隊年後就展開集訓，美籍教頭帕克對於團隊狀況感到滿意，但也提到傷病狀況是球隊目前一大問題，希望接續1周備戰期間全隊都保持健康。

中華隊今天宣布16人名單，包括分別是周柏臣、胡瓏貿、陳冠全、謝宗融、曾祥鈞、李啟瑋、呂政儒、蘇奕晉、黃鎮、黃聰翰、黃泓瀚、陳盈駿、周儀翔、于煥亞、蔣淯安和吳永盛，教練團由帕克領軍，搭配顏行書、楊哲宜、范耿祥和陳國維。

包括謝宗融和吳永盛都是首度入選「大隊」，曾祥鈞則是UBA現役球員，16人名單含括老、中、青三代，帕克形容彼此關係就像家人，許多球員就像自己孩子，團隊氣氛十分好。

但中華隊備戰卻遇傷病問題，除旅外的周儀祥因染上重感冒，10日才正式報到，首批大隊戰袍的吳永盛日前和寶島夢想家的友誼賽左腿肌肉撕裂，復健期可能從半年起跳。

帕克提到，傷病就是球隊目前最大困境，昨天練球就有4人不能下場，對球隊陣容磨合是一大考驗。

除大腿受傷的吳永盛，昨天休兵的包括有腳踝舊疾的陳盈駿、腰傷不適的胡瓏貿，以及友誼賽中撞到腰部的黃鎮。

中華隊將於21日出戰馬來西亞、24日迎接日本隊，兩場主場比賽都在台北和平籃球館舉行，中華籃協近日將再公布售票訊息；受新冠肺炎（武漢肺炎）影響，馬來西亞已向亞洲籃總要求延賽，但亞洲籃總還沒回覆。

帕克領軍中華隊迎戰馬來西亞和日本隊。記者林俊良／攝影
中華隊全員出席今天記者會。記者林俊良／攝影

吳永盛 中華隊 帕克
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