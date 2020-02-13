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亞洲盃／馬來西亞來不來？ 中華隊：先準備好自己

聯合報 / 記者曾思儒／台北即時報導
中華男籃隊今天在記者會一同亮相，誓言捍衛主場。記者林俊良／攝影

中華隊21和24日將扮東道主，在亞洲盃男籃資格賽迎戰馬來西亞和日本隊，儘管目前21日和馬來西亞的對戰還是未知，但中華隊教頭帕克強調，還有一周的時間將全力備戰，準備好自己。

2021年亞洲盃男籃賽改變賽制，資格賽就採主、客場制，中華隊不須從預選賽出發，直接從資格賽打起；本屆資格賽採東、西區，每區各3組、每組共4隊，取前兩名晉級亞洲盃正賽，第3名和同區另兩組的第三名爭取另兩個晉級資格，共計16隊參加正賽。

中華隊抽籤後和中國大陸、日本和馬來西亞同於B組，農曆年後就展開集訓，今天也正式宣布16人名單，分別是周柏臣、胡瓏貿、陳冠全、謝宗融、曾祥鈞、李啟瑋、呂政儒、蘇奕晉、黃鎮、黃聰翰、黃泓瀚、陳盈駿、周儀翔、于煥亞、蔣淯安和吳永盛，教練團由帕克領軍，搭配顏行書、楊哲宜、范耿祥和陳國維。

中華籃球協會秘書長李一中表示，馬來西亞隊考量新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，已和亞洲籃球總會反應，希望21日的比賽能延後舉行，但亞洲籃總不置可否，「站在主辦國的立場，當然先按程序走，也希望亞洲籃總盡快給答案。」

帕克提到，不管馬來西亞是否來台參賽，球隊當務之急還是先準備好自己，先前已經和ABL寶島夢想家和富邦勇士隊等進行友誼賽，模擬遇到外援的實戰狀況，明天也將和SBL九太科技隊友誼賽，下周也安排另場和寶島夢想家的實戰對抗，為兩場主場資格賽最好準備。

中華隊 帕克 寶島夢想家
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