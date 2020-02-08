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SBL／璞園「新Ｑ」登場 麥班達：打出名堂再談歸化

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
璞園新洋將米勒（左）首度登場。記者劉肇育／攝影

為了迎接3月7日將開打的SBL下半季，璞園在上周找來新洋將米勒（Quincy Miller）與愛德（Seskus Edvinas）聯手，而他也在今天與中華隊的練習賽中首度登場，對於米勒傳出可能是中華隊的歸化人選，璞園教練麥班達則表示，希望米勒能夠先在SBL打出好成績，讓中華隊與籃協看到他的表現。

璞園上半季靠著單洋將獨挑大樑後，下半季決定補進主打三、四號位的米勒與愛德聯手，頂替「老Q」戴維斯（Quincy Davis），談到同樣被叫做「Q」的米勒調整狀態，麥班達說：「他目前最大的敵人就是時差，現在還是希望他慢慢找回體力、節奏，並適應台灣的打法。」

麥班達表示，米勒過去一年幾乎都未出賽就加入璞園，與上一季的強森（Orlando Johnson）狀況有點類似，「不過米勒還有一個多月可以與球隊磨合，『OJ』來的時候我們只能靠比賽適應彼此，所以還會給他一點時間調整。」

對於找來球風偏向三、四號位的米勒，麥班達也指出，由於球隊目前有陳冠全、吳岱豪與溫立煌等本土中鋒，米勒下半季應該會擔任球隊的先發大前鋒，「他的角色應該會跟過去的『老Q』差不多。」

而米勒傳出可能是中華隊的歸化人選之一，麥班達則希望米勒能先在SBL打出名堂，「他可以在SBL證明自己後，讓中華隊看到他，就像過去的戴維斯一樣。」

米勒 中華隊 麥班達
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