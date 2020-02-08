亞洲盃／歸化人選米勒初登場 帕克：防守待觀察

亞洲盃資格賽中華男籃在今天與璞園進行友誼賽，其中上周剛抵台的璞園新洋將米勒（Quincy Miller）也首度出賽，雖然受到時差與過去一年未比賽影響狀態不如預期，但中華隊總教練帕克（Charlie Parker）直言，將會利用米勒在SBL的表現好好觀察他是否是合適的歸化人選。

璞園在上周找來新洋將米勒與上半季獨挑大樑的愛德（Seskus Edvinas）聯手，身高208公分的米勒，臂展約223公分，瘦長的身材、優異的移動能力與具有外線出手能力，過去也讓他曾被拿出來與籃網當家球星杜蘭特（Kevin Durant）作比較。

不過過去一年幾乎未正式出賽的米勒，在上周抵台後本周才開始與球隊練球，今天首度代表球隊參與與中華隊的練習賽，雖然就展現不錯的外線出手能力，但由於調整狀態仍不佳，上場時間並不多。

對於日前一度傳出米勒可能成為中華隊考慮的歸化人選之一，總教練帕克則表示，這是他第一次親眼看到米勒出賽，他確實有不錯的條件與投籃手感，不過在調整狀態仍不佳的情況下，需要時間好好觀察，尤其是防守表現以及過去被評為是不錯的「封阻球員」，目前仍未看到這樣的特質。

但帕克也直言，米勒接下來將在SBL出賽，讓他能夠有充足的時間好好觀察，也會把他列入與籃協的討論人選，不過相較於過去的戴維斯，米勒更偏向三、四號球員，帕克也說：「目前我們陣中有一些不錯的本土中鋒，或許換個方向思考，這種具有三分球能力的長人，有機會產生不一樣的火花。」