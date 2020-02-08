亞洲盃／中華男籃漸入佳境 帕克：少劉錚很可惜

仍在為亞洲盃男籃資格賽第一階段兩場主場賽事備戰的中華隊，在今天與SBL勁旅璞園進行練習賽，璞園包括雙洋將愛德（Seskus Edvinas）與新報到的米勒（Quincy Miller）皆上陣，不過中華隊也展現火燙手感輕取對手，總教練帕克（Charlie Parker）表示球隊在進攻狀態上愈來愈好，不過他也直言「小飛俠」劉錚的缺陣對於中華隊確實可惜。

中華男籃將在21日與24日於和平籃球館出戰馬來西亞與日本，團隊目前也在皓宇國際亞洲區籃球培訓中心進行集訓，本周中華隊也陸續與台銀、璞園等SBL球隊進行練習賽，在今天出戰璞園的賽事中，在對手雙洋將皆上陣的情況下，中華隊仍展現火熱手感，技壓幾名主力都在中華隊培訓的璞園。

對於球隊近來備戰狀況，中華隊總教練帕克直言調整確實愈來愈上軌道，尤其在今天的比賽中展現了優異的投籃手感與進攻狀態，不過在防守端的表現仍有待加強，讓對手有太多輕易出手的機會，「如果防守再不加強，對我們在國際賽事的表現將會很不利。」

至於昨天傳出從CBA返台的「小飛俠」劉錚，因為需居家檢疫14天遭到中華隊割愛，帕克也坦言確實相當可惜，他表示劉錚一直都是中華隊最頂尖的選手之一，又有很棒的攻守能力，但他在面臨居家檢疫無法與中華隊練球的情況下，很難要求他一上場就對球隊有所貢獻，因此決定割愛。

同為CBA旅外好手的陳盈駿說：「劉錚如果不能打，對我們在攻守兩端肯定會有很大的影響，不過這幾場比賽我們其他二、三號球員都有很不錯的表現，大家也會想辦法頂上。」而另一名旅外好手周儀翔可望在下周一向中華隊報到。