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SBL／周伯勳違反運動道德犯規 遭台啤禁賽3場

中央社 / 台北7日電

超級籃球聯賽（SBL）台灣啤酒籃球隊球員周伯勳1月19日對戰台灣銀行比賽，兩度違反運動道德犯規，台啤今天公布處分，將停止周伯勳出賽3場，並罰款新台幣5萬元。

周伯勳1月19日在對戰台灣銀行一役，第2節因被對手拉扯，直接打在台銀控衛李維哲背上，第4節搶下進攻籃板後，再一拐打向台銀前鋒李其恩臉上，2次違反運動道德犯規，也成為第17季SBL首名被驅逐出場的球員。

針對周伯勳在比賽中出現不適當肢體動作，台啤今天發布聲明強調，其行為已違反球隊管理規範，經內部討論後，決定停止周伯勳出賽3場，並罰款5萬元。

球團透過聲明表示，周伯勳這次不良示範，他本人會深思、並檢討反省，對於造成社會大眾及球迷觀感不佳，也表達歉意，球團也會再次要求球員自律，在球場上拿出最積極專業的表現，回饋給球迷。

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