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SBL／下半季洋將大亂鬥 台銀米歇爾、瓊斯不變應萬變

2020-02-04 17:34聯合報 記者劉肇育／即時報導

SBL在今天頒發一月份MVP與第六周MVP，由來自台銀的雙洋將米歇爾（Charles Mitchell）與瓊斯（Matt Jones）獲獎，對於帶領球隊在上半季尾聲拉出戰績紅盤，兩人也強調將不會畏懼下半季各隊在洋將戰力上的補強，並會秉持著台銀本季打出的「信任」口號，繼續以團隊籃球與各隊拚戰。

雖然無緣爭奪上半季冠軍，不過台銀在一月份拉出一波六勝二敗佳績，包括以一波四連勝為上半季收尾，以九勝七敗的第三名成績迎接農曆春節，其中雙洋將米歇爾、瓊斯與本土陣容的良好化學效應，更是台銀擺脫過去低迷戰績的關鍵。

對於以單月平均21.6分14.6籃板拿下一月MVP，台銀米歇爾強調，球隊在上半季秉持著信任彼此的精神，靠著團隊籃球與其他球隊作戰，是戰績能夠逐步上升的關鍵，他也喊話要在下半季繼續保持良好化學效應，幫助球隊衝擊總冠軍。

至於獲頒第六周MVP的瓊斯，在談到下半季各隊的洋將補強時也直言，雖然毫無疑問將會對台銀形成巨大挑戰，但他們也會保持最佳狀態應戰，「我們的目標就是繼續進步，衝擊總冠軍。」

即將在3月7日開打的SBL下半季，不少球隊都在洋將戰力上進行補強，包括上半季以單洋將金酒與璞園，分別找來伊文斯（Nick Evans）與米勒（Quincy Miller）助拳，而裕隆也傳出將找來本季曾代表ABL台北富邦勇士出賽的布拉（Sim Bhullar）回鍋，讓下半季各隊洋間的對戰將變得更加白熱化。

台銀雙洋將米歇爾（左）與瓊斯（右）獲頒一月最佳球員與第六周最佳球員。記者劉肇育／...
台銀雙洋將米歇爾（左）與瓊斯（右）獲頒一月最佳球員與第六周最佳球員。記者劉肇育／攝影
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