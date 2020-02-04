ABL／武漢肺炎影響 夢想家、富邦主場比賽改期

因應新型冠狀病毒疫情緊急，夢想家與富邦勇士主場賽事都改期。 截圖自夢想家官方粉絲團 分享 facebook

兩天前剛在彰化收下主場2連勝的寶島夢想家隊，今天宣布原定2月8、9日以及22、23日的主場賽事，因應新型冠狀病毒疫情緊急，與ABL（東南亞職業籃球聯賽）官方及客隊進行會議評估後，決定暫緩這4場賽事，延期時間將視疫情狀況再另行公布。

ABL另支台灣隊伍台北富邦勇士今天也發布通知，原訂2月29日及3月1日兩場主場比賽確定改期，更改日期將待聯盟整合各隊時間後再行公告。

寶島夢想家上周末剛結束新春後第一周的主場賽事，當時在賽事現場安排體溫檢測、酒精消毒等防疫措施；近日因疫情不斷延燒，夢想家2月8、9日對香港東方的主場賽事，依衛福部疾病管制署之防疫措施，香港來台球員雖無強制管理、僅建議自主隔離，但夢想家以安全健康為優先考量，建議香港球員不宜公開出賽，決定延後賽事舉辦。

2月22、23日對澳門戰狼的主場賽事，因客隊無法出境也無法入境台灣必須延期，至於將延期至何時，需視疫情狀況及各隊行程，確

認後將另行公布。

夢想家2月8、9日以及2月22、23日已購票的球迷可選擇保留票券，屆時依官方公告即可持原票券入場觀賽，也可進行退票；原定2月19日香港客場賽事，是否如期比賽或延期，將待2月10日再與聯盟討論，屆時將考慮疫情狀況、台港政府防疫措施等決定。