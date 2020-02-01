ABL／張宗憲扮第四節先生 夢想家主場退猛龍

第四節「噴射機」張宗憲適時挺身而開節連拿七分，單節進帳11分，帥夢想家擊敗猛龍。 聯合報系資料照 分享 facebook

在農曆年前打出六勝六敗五成勝率的寶島夢想家隊，今天回到主場彰化體育館出戰馬來西亞猛龍隊，本場比賽同時也是前夢想家洋將阿提諾（William Artino）轉隊後首度回到彰化，靠著先發五人得分皆來到雙位數的表現，夢想家終場以85：79收下二連勝。

夢想家在農曆年前宣布洋將戰力異動，找來前泰國莫諾吸血鬼隊中鋒瓦特金斯，頂替來台後進攻表現不如預期的苦工中鋒托爾伯特（Jordan Tolbert）。

而今天開賽猛龍與夢想家也分別以進攻時間24秒與8秒未過半場違例，向日前驟逝的洛杉磯湖人隊傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）致敬，在致敬儀式後，猛龍首波進攻也由最熟悉夢想家的阿提諾在籃下取分，不過夢想家楊敬敏、塔克與新加入的瓦特金斯（Ryan Watkins）也助隊拉出一波13：7的開賽攻勢。

不過轉隊後首次回到彰化體育館的阿提諾也展現火燙手感，他在第二節幫助猛龍逆轉比數後，下半場也與夢想家一路拉鋸，不過末節「噴射機」張宗憲適時挺身而開節連拿七分，單節進帳11分，加上雙洋將塔克與杰倫楊（Jerran Young）在攻守兩端依舊維持亮眼表現，終場夢想家就以六分差距擊敗猛龍，報了上次在客場輸球之仇，戰績也來到七勝六敗，穩坐聯盟第四名。

夢想家今天先發球員得分皆來到雙位數，其中塔克與杰倫楊分別有22分、10籃板、8助攻與20分、16籃板、6助攻、5阻攻的全能演出，新加入的瓦特金斯雖然有14分、7籃板進帳，但卻也被對手賞了五記麻辣鍋並吞下四次犯規。

至於本賽季前段因傷缺陣的後衛陳世念，則是迎接賽季首戰，替補上陣12分鐘拿下3分、1籃板，他說：「很開心也很感謝球隊與球團在我受傷期間仍維持高水準，很開心年後第一場比賽就能贏球。對手是一支不好對付的球隊，但我們相信只要照著教練計畫，就能拿下勝利。」